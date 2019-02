Nach Fasnet beginnt Ausnahmezustand

In Dürmentingen stehen in diesem Jahr umfangreiche Tiefbauarbeiten an. Bürgermeister Dietmar Holstein spricht von einer noch nie dagewesenen Herausforderung. Die Maßnahmen beginnen vorausichtlich in der elften Kalenderwoche und dauern vorausichtlich bis 30. September. So lange muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Es wird für diese Zeit eine überörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet.

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Mittelösch II“ haben bereits begonnen. Die Maßnahme zieht weitere Kreise; es sind mehrere Auftraggeber involviert. Als Hauptzufahrt für das neue Wohngebiet wird an der L 275, der Dürmentinger Durchgangsstraße, eine Linksabbiegespur angelegt. Gleichzeitig werden Ver- und Entsorgungsleitungen, die sanierungsbedürftig und nicht mehr ausreichend sind, bis zur Oberdorfer Straße verlegt. Außerdem wird zur Anbindung des Neubaugebiets ein Fußweg angelegt. In diese Bauphase fällt auch die Erweiterung des Wärmenetzes der Energiegenossenschaft im Bereich Buchauer Straße, Hauptstraße, Riedlinger Straße und Ertinger Straße. Zusätzlich lässt die Gemeinde bei dieser Gelegenheit die Breitbandinfrastruktur verlegen. Auf dem gesamten Streckenverlauf vom Neubaugebiet bis zur Kreuzung Ertinger Straße/Hochbergstraße lässt das Land Baden-Württemberg den Straßenbelag erneuern.

Die Beschreibung „Projekt“ sei bei dieser Maßnahme noch leicht untertrieben, konstatierte Hauptamtsleiter Wolfgang Lang bei der Vorstellung im Gemeinderat: „Vor so einer Situation stand Dürmentingen verkehrsrechtlich noch nie.“ Um die Öffentlichkeit zu informieren, hat die Gemeinde den Plan vorab im Amtsblatt veröffentlicht und direkt 70 Gewerbetreibende informiert. Die geplanten Sperrungen betreffen nicht nur den Durchgangsverkehr, sondern verstärkt auch die Anwohner.

Der Baubeginn stehe noch nicht definitiv fest, sagte Lang. Er gehe davon aus, dass es in der Woche nach den Fasnetsferien losgehe. Der Verkehr aus Richtung Bad Buchau wird dann überörtlich umgeleitet ab Kanzach nach Marbach, vorbei an den Schwarzachtalseen nach Ertingen. In der umgekehrten Fahrtrichtung von Riedlingen her wird der Verkehr über die B 312 bis Ahlen umgeleitet, von dort über Seekirch und Oggelshausen nach Bad Buchau. Die Querverbindungen an der Umleitungsstrecke von Ertingen, Heudorf, Hailtingen, Betzenweiler und Kanzach nach Dürmentingen sind nur für Anlieger frei.

Während die Buchauer Straße und die Riedlinger Straße voraussichtlich bis 30. September gesperrt sein werden, soll die Vollsperrung der Ertinger und Riedlinger Straße am 25. Mai aufgehoben werden. „Wir hoffen, dass wir die Querverbindungen dann wieder öffnen können“, so Lang. Die restliche Ortsdurchfahrt bleibe gesperrt, bis die gesamte Maßnahme beendet ist. In dieser Zeit gilt für Lastwagen über 7,5 Tonnen ein Durchfahrtsverbot an der Einmündung Stammstraße aus Richtung Hochbergstraße und aus Richtung Einfahrt Gewerbegebiet in die Alte Poststraße.

Um Verkehrsbeeinträchtigungen zu vermeiden, gibt es absolute Halteverbote während der gesamten Maßnahme auf der Oberdorfstraße und der Stammstraße, bis zum 24. Mai außerdem auf der Bussenstraße und der Fabrikstraße. Die zentrale Bushaltestelle „Wartehalle“ muss bis zum 24. Mai in der Stammstraße verlegt werden. Betroffen ist auch die Müllabfuhr: Während der Sperrung können auch die Müllfahrzeuge entlang der Landstraße nicht fahren. Deshalb vier Sammelplätze für Restmülltonne, blaue Tonne und gelben Sack eingerichtet.

Bürgermeister Dietmar Holstein hofft nun auf Toleranz und Einsicht der Dürmentinger, die durch den Baustellen- und den Umleitungsverkehr belastet werden, aber auch auf das Verständnis der Verkehrsteilnehmer: „Wir müssen uns nicht entschuldigen für unsere Entwicklung.“ Er stelle sich aber schon mal auf viele Rückfragen und Beschwerden ein.