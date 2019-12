Musikverein Dürmentingen ehrt langjährige Musiker

Eine der schönsten Aufgaben für einen Vereinsvorstand ist Mitglieder für eine langjährige Zugehörigkeit und für ihr Engagement zu ehren. So auch am vergangenen Samstag beim Jahreskonzert des Musikvereins Dürmentingen. Die Ehrungen wurden von Bürgermeister Dietmar Holstein, Karl-Heinz Guter von der Stiftung Jugendförderung im Blasmusik-Kreisverband Biberach und Vorstand Helmut Stuhler vorgenommen, die in kurzen Redebeiträgen ihre Wertschätzung und Achtung für die jeweiligen Leistungen zum Ausdruck brachten.

Die erst 15-jährige Anna Lorinser wurde für ihre bereits 10-jährige Treue zum Musikverein geehrt. Sie begann ihre Ausbildung an der Klarinette schon mit fünf Jahren und spielt seit 2014 in der Jugendkapelle H2D mit. Nach Absolvierung der D1- und D2-Kurse konnte sie ab 2016 beim Stammorchester mitmachen. Auch Vater Gerhard, Schwester Maria und die Brüder Martin und Thomas sind in der Kapelle vertreten. Anna Lorinser spielt heute dank großen Talents und eines vorbildlichen Probenbesuchs die 1. Klarinette und unterrichtet ihrerseits 5 Kinder an der Blockflöte.

Marina Hagmann begann im Alter von 8 Jahren im Musikverein Dürmentingen ihre Ausbildung an der Klarinette und wechselte dann zur Trompete, die sie bis heute spielt. Sie ist Gründungsmitglied der Jugendkapelle und seit 2005 unter anderem beim Stammorchester aktiv. Durch die Besuche aller drei D-Kurse hat sie sich auch als Ausbilderin qualifiziert und kann so ihr Können und Wissen an den Nachwuchs weiter geben. Seit 2018 ist Marina Hagmann im Ausschuss des Vereins tätig und bildet damit eine wichtige Stütze. Geehrt wurde sie für ihr 20-jähriges Wirken.

Ebenfalls 20 Jahre aktiv im Musikverein Dürmentingen ist Birgit Weber, die ihre ersten musikalischen Schritte beim Musikverein Andelfingen machte, bevor sie die Liebe nach Dürmentingen führte. Mit ihren beiden Kindern Stefan und Jutta, der Gesangssolistin beim Konzert, bildet sie eine wichtige Stütze für den Verein. Viele Jahre hat sie sich um kleine Events für die jüngsten Musikschüler gekümmert, war Proberaumwart und bei nahezu allen Arbeitseinsätzen dabei. Der Musikverein und die Kameradschaft liegen ihr sehr am Herzen.

Monika Zenne blickt bereits auf eine 40-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Dürmentingen zurück. Sie spielt bis heute die Klarinette und auch ihre beiden Kinder Wolfgang und Melanie musizieren im Verein. Sie bringt sich regelmäßig mit Ideen und Tatkraft in die Arbeit ein, ist seit 23 Jahren Ausschussmitglied, davon 10 Jahre hauptamtliche Schriftführerin und seit 2012 Vertreterin des Schriftführers mit dem Spezialgebiet GEMA. Die Mithilfe bei der Nachwuchsbetreuung, bei der Dekoration im Rahmen von Veranstaltungen und der Bewirtung sind Monika Zenne, unterstützt von ihrem Mann Gerhard wichtige Aufgaben, die sie für den Verein umso wertvoller machen.

Mit Dietmar Rehm ehrt der Musikverein Dürmentingen ein Urgestein, das schon seit 1971 Mitglied ist, allerdings einige Jahre durch seine berufliche Tätigkeit als Bürgermeister in Betzenweiler und Moosburg pausieren musste. Die schon 2018 geplante Ehrung für das 40-jährige Engagement wurde jetzt nachgeholt. Rehm spielt das Tenorhorn als vorbildlicher Musikant im Verein, war von 1983 bis 1994 Schriftführer und anschließend zusammen mit Manfred Schlegel Vorsitzender des Vereins. Die Beschaffung der neuen Uniformen fiel in seine Amtszeit, eine Herausforderung, die er ebenso mit Bravour gemeistert hat wie unzählige Arbeitseinsätze und die zeitweise Tätigkeit als Proberaumwart. Auch dank der Unterstützung seiner Familie konnte der Geehrte dem Verein wichtige Impuls verleihen und seinem Hobby der Blasmusik frönen.