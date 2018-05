Mitarbeiterin mit Axt bedroht

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Montag im Schlosshof in Heudorf der Maibaum der St.-Fidelis-Jugendhilfe aufgestellt worden. Gleich in der Nacht auf Dienstag machte sich ein unbekannter Jugendlicher mit einer Axt an dem Maibaum zu schaffen. Außerdem bedrohte er eine Mitarbeiterin der Jugendhilfe.

„Das ist ein schlechter Scherz“, ärgert sich Schwester Veronika Haug von der Jugendhilfe. Der Maibaum sei so stark beschädigt worden, dass er jetzt gekürzt werden müsse: „Der wird mindestens zwei Meter kürzer.“ Eine Mitarbeiterin, die auf das nächtliche Treiben aufmerksam geworden war und nach dem Rechten schaute, sei von dem Unbekannten auch noch mit der Axt bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Vermutlich wird Anzeige erstattet. Die Heimleitung war am Mittwoch nicht erreichbar. Schwester Veronika betont, dass es sich bei dem unbekannten Täter nicht um einen Jugendlichen von St. Fidelis handle.

Dabei war es ein schönes Fest gewesen. Starke Männer und Frauen richteten mit lautem „Hau-Ruck“ die Birke auf. Fachmännisch verankert stand der Maibaum weithin sichtbar am Eingang des Schlosshofes auf dem Gelände der St.-Fidelis-Jugendhilfe. Als krönender Abschluss wurde „s’Herzerl“ hoch oben am Baum angeschraubt. Auf schönen gemalten Blumenblüten war mit großen roten Lettern „Heudorf“ zu lesen. Damit ist klar, wem der Maibaum gehört, nämlich den Kindern und Jugendlichen sowie auch den Mitarbeitern der Einrichtung.

Musikalisch wurde das Maibaumaufstellen von der „Ein-Mann-Combo-Arno“ umrahmt. Fazit der internen Veranstaltung war, dass die oberschwäbische Tradition aufrechterhalten werden müsse. Auch in St. Fidelis.