Mit Stolz in die Zukunft blicken

Der Schulleiter der Edith-Stein-Schule Markus Schuster hat geladen und Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Schwestern sind der Einladung zur jährlichen Schuljahresentlassungsfeier gefolgt. Angehörige der Abschlussschüler haben sich für diesen Vormittag frei genommen und sind am letzten Schultag ihrer Tochter oder ihres Sohnes anwesend. 13 Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Zeugnisse.

Nach einem Gottesdienst, der im Foyer der Schule stattfand, wurde die interne Feierlichkeit dort weiter vorgenommen. „Schön ist es auf der Welt zu sein“, so schmettern die kleinen und größeren Sänger des Schulchors zu Beginn. Der Übergang zur offiziellen Feier war damit geschafft.

„Ein langes Schuljahr geht zu Ende“, begrüßte Schulleiter Markus Schuster in seiner Ansprache die Anwesenden. „Wir hatten auch dieses Jahr wieder eine hohe Zahl an Schülerwechseln innerhalb eines Schuljahres. Im April war die Schülerzahl auf 100 angestiegen, so hoch wie noch nie in der Geschichte unserer Schule“. Das Kollegium habe die Herausforderung angenommen und sie mit Bravour gemeistert, führte Schuster aus.

Rückblickend zeigte Markus Schuster verschiedene Projekte auf, die im letzten Schuljahr stattgefunden hatten. Besondere Erwähnung und Anerkennung erhalte das Projekt am Teich, das durch die Bearbeitung und Kultivierung zu einem Kleinod geworden sei. Pizzaofen und Grillstelle seien fast täglich im Gebrauch und die Hühner sorgten für frische Eier.

Verschiedene Projekte

Für das neue Schuljahr seien schon verschiedene Projekte geplant, wie etwa „Klassenzimmer im Grünen“, der Bau eines Niederseilgartens oder die Einrichtung einer neuen Praxisklasse. Die Schüler dieser Klasse sollen in erster Linie durch verschiedene handwerkliche Angebote ihre eigenen Fähigkeiten erkennen und dementsprechend gefördert werden.

In einem Festakt erhielten 13 Schülerinnen und Schüler durch den Schulleiter ihre Entlasszeugnisse ausgehändigt. Mit Stolz können die jungen Menschen in die Zukunft blicken. Einige haben bereits die Zusage für einen Ausbildungsplatz, andere nehmen die Chance wahr und besuchen weiterführende Schulen.