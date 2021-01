Vorsorglich ins Krankenhaus kam am Samstag eine Frau nach einem Unfall bei Dürmentingen. Sie war mit ihrem Auto im Acker gelandet, teilt die Polizei mit.

Gegen 9.30 Uhr war die Autofahrerin zwischen Dürmentingen und Ertingen unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Acker. Dort blieb ihr Auto auf der Seite liegen. Die Frau befreite sich selbstständig. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Auch die Feuerwehr aus Ertingen war an der Unfallstelle.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Sie empfiehlt. jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen zu vermeiden, die die Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können, und Abstand zu halten.