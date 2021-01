Mit „blauem Auge“ durchs Corona-Jahr gekommen

Jahresabschlussvideo statt Weihnachtsfeier: Weil in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine gemeinsame Weihnachtsfeier möglich war, hat die Geschäftsführung der Georg Schlegel GmbH & Co. KG in einem Video für ihre Mitarbeiter Bilanz des Jahres 2020 gezogen. Zugleich wurde die neue Chronik des Unternehmens präsentiert, die zum 75-jährigen Bestehen der Firma erstellt worden ist.

„2020 – ein Jahr, das in vielen Belangen in die Geschichte eingehen wird. Keiner hätte es für möglich gehalten, dass ein Virus alles überlagert“, betonte Geschäftsführer Christoph Schlegel in seinen einleitenden Worten an die Mitarbeiter. Diese Pandemie hat auch den Dürmentinger Befehlsgerätespezialisten vor immense Herausforderungen gestellt. Mit vielfältigen Maßnahmen wurde auf die sich stetig verändernden Situationen reagiert: Erstmals wurde im Unternehmen zeitweise ein Schichtmodell eingeführt, umfangreiche Hygienemaßnahmen vorgenommen, die Maskenpflicht umgesetzt und auch die Kurzarbeiter-Regelung musste in Anspruch genommen werden.

Herausforderungen, die einer Achterbahn-Fahrt gleichen

„Gefühlt kamen wöchentlich neue Erkenntnisse, die wir umsetzen mussten und wollten“, betonte Christoph Schlegel, der sich mit Wolfgang Weber und Eberhard Schlegel die Geschäftsführung teilt. Sein Dank galt den Mitarbeitern: „Ich weiß, dass wir Ihnen in diesem Jahr sehr viel Flexibilität abverlangen mussten. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft“, so Schlegel im Video.

Dieses Jahr 2020 glich auch wirtschaftlich einer Achterbahnfahrt, sagte der Geschäftsführer. War das erste Quartal noch positiv, kam danach der Corona-Effekt. Wichtige Export-Länder wie Italien oder Spanien konnten zeitweise nicht beliefert werden. Doch erfreulicherweise hat sich die Situation zum Jahresende wieder zum Positiven gewendet, so dass der Hersteller von Tastern, Betätigern und Not-Halt-Geräten mit „einem blauen Auge“ durch das Jahr gekommen ist. Das Umsatzminus konnte im einstelligen Bereich gehalten werden.

Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2021 wollte Christoph Schlegel nicht abgeben. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass sich Schlegel auch im neuen Jahr gut am Markt behaupten könne. „Wir haben ein gutes Team und wir haben gute Produkte“, sagte er. Die neue Gehäuselinie „proboxx“ sei ein Hoffnungsträger und weitere Produkt- und Prozessideen sollen 2021 umgesetzt werden.

Chronik des Unternehmens präsentiert, aber kein Jubiläum gefeiert

Eigentlich wollte das Unternehmen dieses Jahr auch sein Jubiläum feiern: Am 1. April 1945, kurz vor Ende des 2. Weltkriegs, wurde die Firma von Georg Schlegel gegründet. Doch alle Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen mussten wegen Corona abgesagt werden. „Für uns als Firma Georg Schlegel waren die Pläne für das Jahr komplett andere“, betonte Christoph Schlegel. Immerhin konnte die Chronik des Unternehmens in diesem Jahr fertiggestellt werden. Diese Chronik, in der die Entwicklung des Unternehmens nachgezeichnet wird, wurde den Mitarbeitern im dem 20-minütigen Video ebenfalls vorgestellt.

Doch trotz Corona gab es im abgelaufenen Jahr keinen Stillstand, wie der Fotorückblick auf 2020 bewies. Höhepunkte waren der Unternehmensbesuch der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im August, der Gewinn des German Innovation Awards für den Not-Halt-Prüfautomaten und die Einführung neuer Produkte wie der „proboxx“. Zudem wurde mit der Etablierung eines virtuellen Messestands und einer Video-Produktpräsentation auf die Absage der realen Messen reagiert. Auch die Social Media-Aktivitäten wurden ausgebaut. Für die Mitarbeiter konnten immerhin die gemeinsame Rad- und Wandertour, der Gesundheitstag und eine Christbaumaktion zum Jahresende durchgeführt werden, bei der jeder Mitarbeiter sich einen Christbaum direkt auf einer Kultur abholen konnte.

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Auch Ehrungen konnten im vergangenen Jahr vorgenommen werden. 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 2020 für ihre langjährige Betriebstreue ausgezeichnet worden. Im Durchschnitt sind die Geehrten 17 Jahre im Betrieb, zusammen vereinen sie über 400 Jahre Erfahrung für das Unternehmen (siehe Kasten). „Wir sind froh um diesen Wissensschatz, den die Mitarbeiter täglich ins Unternehmen einbringen. Und es ist ein Beleg für ein gutes Betriebsklima, dass wir dieses Jahr so viele Ehrungen vornehmen konnten“, betonen die Geschäftsführer Wolfgang Weber und Christoph Schlegel.