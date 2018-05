Mit 1,3 Promille zurück nach Berlin

Für 27 Besucher des „Festivals ohne Bands“ in Hailtingen ist die Abreise am Sonntag nicht wie vorgesehen verlaufen: Sie mussten ihre Autos stehen lassen, weil sie bei einer groß angelegten Polizeikontrolle positiv auf Alkohol und Drogen getestet wurden. Das Festival mit rund 4000 Teilnehmern hatte am Donnerstag begonnen. „Es war eine sehr ausgelassene, friedliche Stimmung“, berichtet Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, der im Verlauf des dreitägigen Festivals 16 Rettungswageneinsätze zu verzeichnen hatte.

Es war eine böse Überraschung für etliche der Festivalbesucher, die am Sonntagvormittag nach Hause wollten. Die Polizei hatte zwischen 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr mitten in Hailtingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm wurden vom Polizeipräsidium Einsatz und dem Hauptzollamt Ulm unterstützt. Außerdem wurden zwei Rauschgiftspürhunde eingesetzt. Insgesamt 36 Polizeibeamte waren im Einsatz, davon 14 aus den Revieren Riedlingen, Laupheim und Ehingen. „Der Veranstalter hat gewusst, dass rund um das Festivalgelände kontrolliert wird“, sagt der Einsatzleiter Joachim Chazkjewitsch. Die Kontrollstelle am Sonntag sei aus polizeitaktischen Gründen freilich nicht angekündigt worden. In der Ortsmitte habe man die nötige Infrastruktur gehabt – beispielsweise das Dorfgemeinschaftshaus, in dem ein niedergelassener Arzt Blutproben abnehmen konnte. Außerdem gibt es dort Toiletten, um Urinproben für Drogentests abzunehmen. Das Fahrzeugaufkommen sei riesig gewesen; teilweise führte dies auch zu Staus. „Der Umfang der Kontrollstelle war der Festivalgröße angepasst“, so der Einsatzleiter.

„Dass das Konzept richtig und wichtig war, zeigt sich am Ergebnis“, teilt das Polizeipräsidium Ulm mit. Kontrolliert wurden 210 Fahrzeuge und 240 Personen. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. 16 Fahrer waren betrunken. Fünf Fahrer hatten so viel Alkohol intus, dass sie sofort den Führerschein abgeben mussten. Spitzenreiter war ein Besucher aus Berlin, der mit 1,3 Promille noch die weite Heimfahrt antreten wollte. Elf Fahrer, die Anzeigen zu erwarten haben, durften ebenfalls nicht weiterfahren. Weitere elf Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. Auch sie mussten Blut abgeben und die Fahrzeuge stehen lassen. Alle Fahrer, allesamt Männer, werden nun angezeigt. „Es war erschreckend, in welchem körperlichen Zustand manche waren“, berichtet der Einsatzleiter. Viele Autofahrer seien mit einem noch zulässigen Alkoholpegel „im Grenzbereich zur Trunkenheitsfahrt“ unterwegs gewesen: „Das deutet auf Restalkohol hin.“

Die Polizei fand bei der Kontrolle auch illegale Drogen. Insgesamt stellten die Beamten einige Gramm Haschisch, Marihuana und verbotene Kräutermischungen sicher, durchweg Kleinstmengen. Ein 22-Jähriger schluckte in Plastikfolie eingepacktes Marihuana, um dieses vor den Polizisten zu verstecken. Das bemerkten die Polizisten jedoch. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo das das Päckchen sichergestellt wurde.

„Das ist die Aufgabe der Polizei“, äußerte sich der Organisator des Festivals, David Lüke, am Montag auf Anfrage. Kommentieren wolle er die Kontrollen ansonsten vorerst nicht: „Da kommt noch ein Statement von uns“. Zunächst wolle das Organisationsteam die Angelegenheit intern und mit der Polizei besprechen. „Auch nach so viel entspannten Tagen gelten immer noch Recht und Gesetz“, merkt der Dürmentinger Bürgermeister Dietmar Holstein an. Dem Veranstalter spricht er ein großes Lob aus. Der habe ein schlüssiges und profesionelle Sicherheitskonzept vorgelegt, das Festival sei „entspannt und friedlich“ verlaufen. Es verbinde die gesamte Einwohnerschaft: „Das ist eine herausragende Leistung der Hailtinger.“

Auch bei den 99 Sanitätseinsätzen war offenbar häufig Alkohol im Spiel. 19 Patienten mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden, weil sie gestürzt waren, sich Schnittverletzungen zugezogen oder schlichtweg zu viel Alkohol intus hatten. Auf ziemlich unglückliche Weise wurde am Samstag gegen 21 Uhr ein 21-Jähriger schwer verletzt. Ein junger Besucher machte sich einen Spaß, mit einem Golfschläger gegen leere Getränkedosen zu schlagen. Als sich der 21-Jährige bückt e, um die Schuhe zu binden, verfehlte der Unbekannte im selben Moment eine Dose und traf den 21-Jährigen mit dem Schläger im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der junge Mann mit dem Golfschläger ist der Polizei bislang nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Riedlingen unter Telefon 07371/9380 melden.