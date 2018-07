Ministerium überreicht Dürmentingen den Energy Award

Die Gemeinde erhielt vergangene Woche den European Energy Award (eea) von Ministerialdirektor Bernhard Bauer vom Umweltministerium Baden Württemberg überreicht. Im Rahmen einer gemeinsamen Auszeichnungsveranstaltung des Umweltministeriums Baden Württemberg und der Energieagentur Ravensburg wurden neben noch sechs weitere Gemeinden und Städte mit dem eea ausgezeichnet.

Dürmentingen ist erst vor zwei Jahren beim European Energy Award beigetreten und spielt in Sachen Energie- und Klimaschutz in der internationalen Liga. Bereits jetzt hat die Gemeinde über 60 Prozent erreicht. So wurden bereits schon 2006 die erste Biomasse-Nahwärmeversorgung für das Rathaus, den Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus installiert. Weiter ging es mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs und Biogas-Nahwärmeversorgungen für Schule, Turnhalle sowie private und gewerbliche Abnehmer. Pilotcharakter haben die Gründung einer Energiekommission aus dem Gemeinderat und die Einführung eines Förderprogramms für besonders energieeffizientes Bauen in Dürmentingen. Mit dem in „Energiepunkte“ aufgestellten Zuschussprogramm wurde die Energiegemeinde Dürmentingen bereits in Vorarlberg, in der Schweiz und in ganz Süddeutschland bekannt.

Der eea ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potentiale des nachhaltigen Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Die Auszeichnungsveranstaltung fand im Ravensburger Humpisquartier, nach dem internationalen Jahrestreffen energieeffizienter Kommunen statt. Den Preis erhielten die sieben Städte und Gemeinden Bad Schussenried, Dürmentingen, Kornwestheim, Sigmaringen, Vogt, Wangen und Weissach im Tal. Zur Verleihung reiste extra Ministerialdirektor Bernhard Bauer vom Umweltministerium Baden Württemberg, Dr. Armand Dietz, Geschäftsführer der BSU Berlin sowie Dr. Volker Kienzlen, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg an. Dr. Volker Kienzlen zeigte den Gästen in seiner Eröffnungsrede wie wichtig die Teilnahme der Kommunen am eea ist und informierte über die Klimafolgen des Klimawandels. „Wir müssen es so schnell wie möglich schaffen, den CO2-Ausstoss drastisch zu reduzieren. Die Klimafolgen werden unbezahlbar werden“, so Kienzlen. „Das was ich mir wünsche ist, dass diese Signale hier und heute beim Klimagipfel in Kopenhagen gehört und gesehen werden“, erklärte Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg.