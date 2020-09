„Lebendige Ortsmitte“ ist Thema

Im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf trifft sich der Gemeinderat Dürmentingen am Montag, 21. September, zur nächsten öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 1. Bürgerfragestunde; 2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht-öffentlicher Sitzung vom 20. Juli; 3. Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehrabteilung Dürmentingen (zur späteren Verwendung auf dem Fahrzeug GW-L2); 4. Senkung der Gebühren des Backhauses Hailtingen; 5. Brunnen Nuibert Süd: Austausch des Wasserzählers und der Armaturen – Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters; 6. Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen in der Ortsdurchfahrt Hailtingen im Zuge der B 312; 7. Projekt „Lebendige Ortsmitte Dürmentingen“: Sachstandsbericht und Information zu den in der Anbahnungsphase entstandenen Kosten; verschiedene Bausachen, darunter die Errichtung einer Werbeanlage in der Alten Poststraße 10 in Dürmentingen mit Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplans wegen Überschreitung der Baugrenze; Verschiedenes.