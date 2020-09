Rund 60 000 Euro Schaden sind bei einem Brand am Mittwochmorgen in Dürmentingen entstanden. Gegen 4.45 Uhr wachte ein 40-Jähriger in der Kabine seines Lastwagens auf, weil er Rauch wahrgenommen hatte. Der Mann stand mit seinem Sattelzug auf einem Firmengelände. Wenig später stand die Zugmaschine in Flammen. Die Feuerwehr Dürmentingen rückte aus und hatte den Brand schnell gelöscht. Der Mann hatte auf seinem Auflieger zwei Bagger geladen, die durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr unversehrt blieben. Auch Zeugen verhinderten einen größeren Schaden, indem sie einen neben dem Feuer geparkten Lastwagen wegfuhren. Die Polizei (Telefon 07371/9380) geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Verletzt wurde niemand.