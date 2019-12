Die Gemeinde Dürmentingen hatte, auch im Namen des Wohlfahrts- und Krankenpflegevereins, die Senioren zur ersten Weihnachtsfeier in der neuen Turn- und Festhalle eingeladen.

Gespannt nahmen die rund 120 Gäste an den von Monika Holstein dekorierten Tischen Platz. Auf der von einem prächtigen Weihnachtsbaum umrahmten Bühne, spielte sich ein abwechslungsreiches Programm ab. Die Akteure haben sich wieder einmal sehr viel Mühe gegeben, um den Senioren einen kurzweiligen Nachmittag zu bereiten.

Eröffnet wurde das Programm mit dem neu gegründeten H2D Gemeindejugendvororchester. Die jungen Musiker, traten erst zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit auf und meisterten dies bravourös. Bürgermeister Holstein zauberte mit seiner nachfolgenden Begrüßungsrede, vielen ein Lächeln ins Gesicht. Vor allem, als er humorvolle Anekdoten aus seinem Bürgermeisterleben preisgab, zu dem auch Besuche bei Jubilaren gehören, brach schallendes Gelächter aus. Für die richtigen Töne sorgte der Liederkranz Heudorf. Der Auftritt des stimmgewaltigen Chores erfolgte in zwei Etappen, da zwischendurch Pfarrer Francis sein Grußwort zu den Gästen sprach.

Die Dürmentinger Kindergartenkinder verzauberten die anwesenden Gäste, unter denen bestimmt die eine oder andere Oma oder Opa saß. Ruprecht, marschierte in die Halle. Der Nikolaus freute sich über so viele Anwesende und über die schöne neue Halle. Er überlegte, ob man die nächste Seniorenweihnachtsfeier schon in der lebendigen Ortsmitte feiern könnte. Nach der Bescherung mit kleinen Geschenken, die von der Schützenjugend hergestellt wurden verabschiedete sich der Nikolaus und der Ruprecht. Gespielt wurden diese von Bernd Rettich und Werner Otto Hahn.

Jonny Fluhr stimmte mit seinem Akkordeon und Gesang weihnachtliche Lieder an und animierte die Anwesenden zum Mitsingen. So hätte man noch stundenlang sitzen können, doch leider neigte sich der Seniorennachmittag dem Ende zu. Zum Abschluss gab es noch eine Überraschung. Pfarrer Franics und Jutta Weber verabschiedeten die Senioren mit einer besinnlichen Gesangsdarbietung. Martina Soukup-Venn, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Dürmentingen, bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Ein besonderer Dank gilt dem Wohlfahrt- und Krankenpflegeverein rund um Barbara Paul, ohne dessen finanzielle Unterstützung die Gemeinde kein so schön gestaltetes Seniorenjahresprogramm anbieten könnte.