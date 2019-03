Kreis investiert in Straßenmeistereien

Die Streufahrzeuge der Straßenmeistereien des Landkreises Biberach sind nach wie vor im Einsatz – so auch am frühen Dienstagmorgen. Landrat Dr. Heiko Schmid hat bei der alljährlichen Straßenwärterversammlung in Betzenweiler schon mal Bilanz des Winterdienstes 2018/19 gezogen.

„Auch wenn das Land Baden-Württemberg im Winter 2018/19 nach dem Saarland das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden war, hatte der Winterdienst des Landkreises Biberach gut zu tun“, sagte Schmid. Der erste Einsatz war bereits am 28. Oktober 2018.

Bei insgesamt 308 Einsätzen wurden in diesem Winter annähernd 7500 Tonnen Streusalz verbraucht, rund 600 Tonnen weniger als im Vorjahr. Die Kosten für den Winterdienst seien dementsprechend gesunken: von 2,4 Millionen Euro in der Saison 2017/18 auf zwei Millionen Euro. Im Rekordwinter 2012/13 wurden drei Millionen Euro ausgegeben.

Es sei erfreulich, dass die Einsätze problemlos und ohne größere Schäden verliefen. Schmid kündigte an, dass man in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro in die Straßenmeistereien und Fahrzeuge investieren wolle, nachdem man sie vom Land Baden-Württemberg gekauft habe.

Vor dem gemeinsamen Essen referierte Roland Roth, Gründer der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, über den „Täglichen Wetterbericht am Himmel über Oberschwaben“, der spannender als jeder Tatort sei. Begrüßt wurden die Straßenwärter von Betzenweilers Bürgermeister Tobias Wäscher und Holger Adler, zuständiger Dezernent für die Straßenwärter im Landkreis Biberach und als Finanzdezernent Nachfolger von Ralf Miller.

Für den Winterdienst auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind die rund 90 Straßenwärter verantwortlich. Wenn es sein muss, rücken sie bereits um 2.30 Uhr morgens von den Straßenmeistereien in Riedlingen, Warthausen, Ochsenhausen und Laupheim aus, um auf den Straßen Schnee zur Räumen und Salz zu streuen. Für den Winterdiensteinsatz stehen 15 kreiseigene Fahrzeuge und 21 Fremdfahrzeuge zur Verfügung.