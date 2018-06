40 Polizeibeamte haben am Montag bei Dürmentingen und Reichenbach die rückreisenden Besucher des Southside Festivals kontrolliert. 41 Personen sehen wegen Alkohols, Drogen oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz Strafanzeigen entgegen. Bereits bei der Anreise am Donnerstag musste einem 27-Jährigen die Weiterfahrt untersagt werden, weil er unter Haschischeinfluss stand.

Seit vielen Jahren gehen mit dem Southside Festival Alkohol- und Drogenkontrollen durch die Polizei einher. Bereits bei der Anreise am Donnerstag wurden die Festivalbesucher auf einem Parkplatz zwischen Ehingen und Riedlingen kontrolliert. 76 Autofahrer wurden angehalten und 175 Personen kontrolliert. „Dabei gab es keine Beanstandungen“, sagt Uwe Krause, Pressesprecher der Polizeidirektion Ulm. Weitere mobile Kontrollen gab es in Langenenslingen und Altheim, wo die Polizei in der Andelfinger Straße auf einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg traf, der unter Haschischeinfluss stand. Nach einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Auch den Heimreiseverkehr der Festivalgänger hatte die Polizei im Auge. In Dürmentingen und Reichenbach waren 40 Beamte im Einsatz. Neben der lokalen Polizei waren auch Beamte der Verkehrspolizei, Hundeführer und der Polizeipräsidien Ulm und Göppingen vor Ort. 240 Personen in 210 Fahrzeugen wurden am Montag kontrolliert. 16 Autofahrer bekommen eine Strafanzeige wegen Alkohols im Straßenverkehr, elf Fahrer standen unter Drogeneinfluss. 13 sehen einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen, weil sie kleine Mengen Marihuana, Haschisch, verbotener Kräutermischungen und Amphetamine bei sich hatten.

„Die Verstöße werden weniger“, stellt Pressesprecher Krause im Vergleich zu den Vorjahren fest. Die Festivalbesucher wüssten, dass die Polizei kontrolliert. Den betroffenen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Wer nüchterne Mitfahrer im Auto hatte, die einen Führerschein besitzen, konnte das Steuer übergeben und die Fahrt fortsetzen. Die anderen mussten ihr Auto stehen lassen.

Wegen des rückreisenden Festivalverkehrs und der Baustellenumleitung durch Dürmentingen kam es zeitweise zu zähfließendem Verkehr auf der Umleitungsstrecke.