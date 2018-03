Kleinere Bauplätze sind begehrter

Vor fast 18 Jahren ist in Dürmentingen der Bebauungsplan für das Baugebiet Mittelösch II aufgestellt worden. Jetzt hat der Gemeinderat die erste Änderung beschlossen, die mit kleineren Grundstücksgrößen zum einen den akuten Bedarf an Bauland befriedigen und zum anderen einen weiteren Verbrauch von Flächen im Außenbereich verhindern soll. Insgesamt sollen 84 Bauplätze geschaffen werden.

Seit Gültigkeit des Bebauungsplans sind in Mittelösch II mehrere Bauvorhaben umgesetzt worden. Diese Gebäude schließen sich aus nördlicher und östlicher Richtung an die innerörtliche Bebauung an; ebenso ist an der südlichen Grenze des Gebiets Wohnbebauung entstanden. Dahinter beginnt der Außenbereich. Im Kern des Baugebiets befindet sich seit rund 18 Jahren eine Fläche von knapp zwei Hektar im Eigentum der Gemeinde. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Gemeinde erst 2017 weiteren Grunderwerb tätigen, sodass sich jetzt ein Großteil der für eine Bebauung infrage kommenden Fläche in kommunaler Hand befindet.

Allerdings haben sich seit Inkrafttreten des Bebauungsplans die Rahmenbedingungen im Wohnbaubereich geändert. Die 1999 geschaffenen planungsrechtlichen Grundlagen sehen Bauplatzgrößen von zum Teil deutlich über 1000 Quadratmeter vor. Derzeit besteht aber eine große Nachfrage vor allem nach Bauplätzen in einer Größenordnung von 550 bis 700 Quadratmeter, hat die Gemeindeverwaltung festgestellt. Die Gründe werden zum einen im geringeren mittel- und langfristigen Unterhaltungsaufwand vermutet, zum anderen in den deutlich gestiegenen Erschließungskosten und den entsprechend höheren Grundstückspreisen. Ähnliches gelte für den Hochbaubereich.

„Wir haben ein sehr attraktives Baugebiet“, betonte Bürgermeister Dietmar Holstein. Zugleich bestehe große Nachfrage nach Bauplätzen. Die alten Bauplatzgrößen seien indes nicht mehr zeitgemäß. Durch die Bebauungsplanänderung könnten mehr und attraktivere Bauplätze angeboten werden, insgesamt 84. Das gesamt Gebiet umfasst 110 Bauplätze, 41 entfallen auf den ersten Bauabschnitt. Rund zehn Prozent mehr Platz stehe zur Verfügung. Auf der Basis von 1999 ergebe sich eine durchschnittliche Bauplatzgröße von 835 Quadratmetern, durch die Planänderung nur noch 696 Quadratmeter.

Die Änderungsfläche beträgt insgesamt fast 60 000 Quadratmeter, davon entfallen über 50 000 Quadratmeter auf Bauplätze. Im Rahmen der Nachverdichtung kann hier das beschleunigte Verfahren angewandt werden, bei dem unter anderem auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht verzichtet werden kann. „Das spart Zeit und Geld“, so Hauptamtsleiter Wolfgang Lang. Die zulässige Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern beliebt erhalten, ebenso die Grundflächenzahl der Bauquartiere von 0,35. Nach der Sommerpause soll mit der Umsetzung begonnen werden.