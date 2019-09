Kirchlicher Segen für den neuen Stall

Familie Egle aus Hailtingen hat mit einem Tag der offenen Tür einer Maschinen- und Dachfirmenausstellung den neuen Kuhstall am Ortsausgang von Hailtingen in Richtung Betzenweiler eingeweiht. Das ganze Wochenende hatte die Familie Besucher auf ihrem Hof.

Insgesamt hat die Landwirtsfamilie Egle nun knapp 200 Kühe, die ab Mitte Oktober in dem neuen Stall Platz haben. Beim Tag der offenen Tür konnten die Besucher das moderne neue Gebäude besichtigen, welches nach tier- und umweltgerechten Vorgaben errichtet wurde. In diesem Kuhstall können die Tiere sich frei bewegen und Roboter unterstützen die Familie Egle beim Melken. Ein passendes Rahmenprogramm, ein Mittagstisch, ein Kinderprogramm und eine Tombola, bei der die Erlöse an wohltätige Zwecke, unter anderem an ein Projekt in der Heimat von Pfarrer Francis Chijioke Nwosu gespendet werden, rundeten die Eröffnungsfeier ab.

Im Gottesdienst mit einer Segnung des Kuhstalls konnte Pfarrer Francis Chijioke Nwosu bereits Familie Egle, den Bürgermeister der Gemeinde Dürmentingen Dietmar Holstein, Gerhard Glaser vom Kreisbauernverband Biberach – Sigmaringen, den Bundestagsabgeordneten Josef Rief und etwa 200 Gottesdienstbesucher begrüßen. Pfarrer Nwosu war begeistert, wie viele Besucher zu einem Gottesdienst in einen Kuhstall kommen und wünschte sich, dass dies an einem normalen Sonntag auch der Fall sei, denn dann könne er gleich mit Bürgermeister Holstein über den Ausbau der Hailtinger Pfarrkirche verhandeln. In seiner Predigt unterstrich er, dass in jedem Menschen die Kraft steckt, dass dieser sich entwickeln kann und dass dies auch die Familie Egle mit Ihrem nachhaltigen Kuhstall für die gesamte Gesellschaft getan hätte. Jede Person kann und soll sich entwickeln und etwas für die weitere Generation tun bzw. der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Francis Chijioke Nwosu segnete die Besucher und den Stall im Anschluss an den Gottesdienst.

Auch Franz Egle zeigte sich vom Verlauf des Eröffnungswochenendes sehr zufrieden. Am Freitag seien noch die Handwerker im Stall zugange gewesen und nachmittags sind dann viele Hailtinger Frauen aus allen Gruppierungen gekommen. Der Landwirt war begeistert über den Zusammenhalt in den Hailtinger Vereinen und dass diese am Freitagnachmittag extra noch gekommen sind, um den Kuhstall zu reinigen, dass für die anschließende Party alles gerichtet war. An allen drei Tagen waren jeweils etwa 120 Helfer der Vereine im Einsatz um das Fest zu einem Erfolg werden zu lassen. Bereits am Sonntag nach dem Gottesdienst waren dann mehrere hundert Gäste bei strahlendem Sonnenschein auf dem Stallgelände unterwegs.