Der katholische Kirchenchor Dürmentingen hat bei seiner Hauptversammlung mit Christina Mahle-Koch und Thomas Zippler eine Doppelspitze für den Vorstand gewählt. Karl Winter ist, wie bei seiner Wahl angekündigt, nach einer Amtszeit ausgeschieden.

Im Vorstand sind außerdem: Felix Schlegel als Kassenwart, Iris Brobeil als Schriftführerin, Konrad Knobelspies, Bernd Miller als Kassenprüfer, Klaus Zippler als Notenwart, Marita Künzelmann als Pressewartin, Annette Mayer, Daniela Raichle und Margot Ziegler als Beisitzerinnen.

Dem ausscheidenden langjährigen Kassenwart Konrad Knobelspies bestätigten die Kassenprüfer eine vorbildliche Kassenführung. Von einem besonderen Service ganz im Verborgenen darf der Chor bei jeder Singstunde und bei jedem Auftritt profitieren: Den Mitgliedern bereitet es Freude, die Notenmappen aufzuschlagen und immer bestens sortiert die aktuellen Notenblätter vorzufinden.

Fünf neue Mitglieder

Mit viel Applaus wurde der Dank des Vorstands an die Chorleiterin Sarah Baranja bekräftigt. Fünf neue Mitglieder sind dem Chor beigetreten: Franziska Reck, Marlene Koch, Julia Costa, Daniela Selg und Günther Schirmer.

Ein Höhepunkt für Pfarrer Dr. Häring als Präses war die Würdigung für besonders langjährige Treue zum Chor. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Elfriede Igel (50 Jahre Singen im Chor), Beate Denzler (58 Jahre Singen im Chor) und Konrad Knobelspies (53 Jahre Singen im Chor). Elf Jahre sang Elfriede Igel im Kirchenchor ihrer Heimatgemeinde Ziegelbach, nach ihrer Heirat 1980 trat sie als Sopransängerin in den Dürmentinger Kirchenchor ein. Schon ihr Elternhaus hat sie musikalisch geprägt: Fünf weitere Mitglieder der Familie Häfele singen aktuell in einem Chor. Über zwei Wahlperioden war sie zudem im Beirat des Kirchenchors tätig.

Beate Denzler wurde von Oberlehrer und Chorleiter Richard Betsch „entdeckt“. Bekannt ist sie für ihr Engagement als Sopranistin, bei vielen festlichen Anlässen auch als Solistin. In mehreren Chören aktiv, engagiert sie sich nicht nur im Vorstand des Kirchenchors, sondern bis in die Führungsriege des Schwäbischen Sängerbunds. Sie ist in der Frühförderung/Zwergenmusik aktiv, musikalische Fasnetsikone und, und, und. Ein großer Teil der Persönlichkeit Beate Denzlers bestehe aus purer Musik und der Freude am Singen, so Pfarrer Häring.

Der Bass-Sänger Konrad Knobelspies begann seine Laufbahn 1965 im Kirchenchor Heiligkreuztal, 1980 kam er zum Dürmentinger Kirchenchor und verstärkt diesen seither als engagierter und verlässlicher Sänger. Zudem übernahm er 2001 bis jetzt das Amt des Kassenwarts.

Weitere Ehrungen gab es für langjähriges Chorsingen: Berthold Fränkel, Bass (40 Jahre), Franz Denzler, Tenor (40 Jahre), Thomas Zippler, Tenor (30 Jahre), Christina Mahle-Koch, Sopran (zehn Jahre).