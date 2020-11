Kinder halten ihre Corona-Eindrücke für die Nachwelt fest

Das Coronavirus hat alles durcheinandergebracht und das Jahr 2020 gehörig auf den Kopf gestellt. Doch wie wird man sich an diese besondere Zeit erinnern? In Dürmentingen hielten Kinder ihre Eindrücke fest, die nun in einer Zeitkapsel bewahrt werden.

Diese seltsame Zeit wird für die Nachwelt in den Geschichtsbüchern festgehalten werden. Auch die Kinder in Dürmentingen sind ein Teil dieser Geschichte und haben in den vergangenen Monaten hautnah erfahren, wie ihre Gemeinde und die ganze Welt Einschnitte erleben muss, die früher undenkbar waren. Doch wie werden sie sich an die Pandemie erinnern? Was haben sie erlebt und gefühlt?

Um diese besondere Zeit festzuhalten, hatte die Gemeindeverwaltung als Alternative zum ausgefallenen Sommerferienprogramm alle Kinder der Gemeinde Dürmentingen mit ihren Teilorten eingeladen, ein Stück Zeitgeschichte zu sammeln.

Etliche künstlerisch gestaltete „Zeitdokumente“ sind bei der Gemeinde eingetroffen. Ursprünglich wollte die Verwaltung sie zusammen mit den fleißigen Autoren und Künstlern in der „Zeitkapsel“ verstauen – doch wieder hat Corona hier einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch nun hat die Gemeinde die Erinnerungen der Kinder gut verpackt in eine Zeitkapsel gesteckt. Diese Zeitkapsel ist etwas ganz Besonderes: Jani Hölz und Tobias Mayer haben im Rathaus ein Orientierungspraktikum absolviert und dabei für das Zeitkapselprojekt ein tolles Gehäuse gestaltet.

Die Zeitdokumente der jungen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dürmentingen werden nun darin sicher fünf Jahre lang aufbewahrt, bis sie beim Ferienprogramm 2025 wieder ans Tageslicht befördert werden.