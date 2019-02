Bei der Jahresversammlung der Kirchenmusiker in der Region Riedlingen-Bussen in Riedlingen ist die neue Chorliteratur vorgestellt worden. Höhepunkt des Jahres soll ein Chortag am Samstag, 12. Oktober, in Bad Schussenried sein.

Im Gemeindehaus in Dürmentingen begrüßte Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf neben vielen Chorleitern und Organisten der katholischen Kirchengemeinden vor allem Dekanatspräses Dr. Peter Häring. Vor seinem Wechsel in ein anderes Dekanat weilte er zum letzten Mal im Kreis der vertrauten Gesichter. Wolf dankte dem scheidenden Dekanatspräses Peter Häring für seine Arbeit in unterschiedlichen Funktionen auf dem Gebiet der Kirchenmusik im ganzen Kreis Biberach. „War für mich eine freudige Sache“ stellte Häring fest, „auch wenn die Zahl der Sänger nicht gerade steil nach oben zeigt.“

Breiten Raum nahm die Vorstellung des Chortags in Bad Schussenried ein. Im Stil eines Werkstattwochenendes soll chorisches Singen und Stimmbildung den Tag prägen. Als Abschluss ist ein gemeinsamer Gottesdienst vorgesehen. Eine detaillierte Ausschreibung werden die Chöre noch erhalten. Eingeladen sind vor allem Chorleiter, aber auch Chormitglieder.

Den Part der Stimmbildung wird Teresa Heinzelmann, Logopädin mit Gesangsausbildung, übernehmen. Für die Grundlage und die Bereiche des Gesangs stellte Matthias Wolf das neu erschienene Rottenburger Chorbuch zum Gotteslob vor. Als Vorentwurf hat er bereits eine mögliche Liedfolge des Gottesdienstes zusammengestellt. Zu seiner Klavierbegleitung sangen die Kirchenmusiker die meisten der vierstimmigen Chorsätze ohne Probe vom Blatt. Damit wollte Wolf auch das Interesse an dem neuen Chorbuch der Diözese wecken. So schallte etwa das bekannte „Lobe den Herrn, meine Seele“, ein schwungvolles „Gloria in excelsis Deo“ oder das ermutigende „Geborgen in Dir, Gott“ durch den Proberaum.

Daran knüpften sich grundlegende Gedanken Wolfs über Wert und Wichtigkeit eines Kirchenchors an. „Der Kirchenchor ist kein Verein, er ist eine herausragende Gruppe aus der Gemeinde“, betonte er. Die Chorgemeinschaft besitze Vorbildfunktion für die Gemeinde. Daher ist es für ihn auch wichtig, dass ein Chor neue Lieder vom Gotteslob im drei- oder vierstimmigen Chorsatz lernt und im Gottesdienst vorstellt. „So dringt das neue Liedgut besser und schneller bei den Gottesdienstbesuchern ein.“ Bereits in seinem einleitenden Impuls betonte Wolf: „Unsere Musik ist und bleibt Kunst, nicht nur eine hübsche Zierde.“ Können und Wollen seien Kriterien im Streben nach Qualität.

Danach beschäftigte sich Wolf mit dem stets aktuellen Thema der Gema. Es gelte ein Pauschalvertrag, führte er aus, mit dem die Wiedergabe aller gottesdienstlichen Musik abgegolten sei. Andere Aufführungen hingegen seien meldepflichtig, wobei die Zahl 70 im Bezug auf das Lebensalter von Komponisten und Textverfassern zu beachten sei.

Für den Dekanatsmusiker ist es wichtig, dass die Chöre für ihre Arbeit durch ihre Kirchengemeinde eine angemessene Entschädigung erhalten: „Der Kirchenchor ist für mich eine Gruppe, die sich wöchentlich mit der Weitergabe des Glaubens beschäftigt. Ein Kirchenchor ist eine Einrichtung der Kirchengemeinde, kein Verein im üblichen Sinne.“