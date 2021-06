Kamerateam der ARD-Fernsehlotterie in St. Fidelis

Seit April ermöglicht die „Careleaver“-Stelle in der St. Fidelis-Jugendhilfe gGmbH ein neues Angebot für junge Erwachsene. Die erstmals eingerichtete Anlaufstelle zur persönlichen Beratung soll neue Perspektiven und Unterstützung für junge Erwachsene bieten, bei denen die teilstationäre oder stationäre Hilfemaßnahme beendet ist. Die ARD-Fernsehlotterie fördert die Personalkosten für das neue pädagogische Angebot – und war nun für Dreharbeiten vor Ort.

Angegliedert an das Betreute Jugendwohnen haben diese jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich bei allgemeinen Fragen, persönlichen Anliegen oder individuellen Unterstützungsbedarf an die „Careleaver“-Stelle zu wenden. Ziel ist es, jungen Erwachsenen eine erfolgreiche Verselbständigung ihrer Lebenssituation zu ermöglichen. Erschwerend sind in vielen Fällen die sehr belastenden Lebensgeschichten.

Die Personalkosten, die kein örtlicher Leistungsträger übernimmt, werden durch die ARD-Fernsehlotterie „Glücksspirale“ übernommen. Die Förderung durch die „Glücksspirale“ gewährt, dass die Beratungsstelle für die nächsten drei Jahre gesichert angeboten werden kann. Diese Zuverlässigkeit gestattet jungen Erwachsenen ein unverbindliches und niederschwelliges Angebot. Während des ersten Monats konnte auf diese Weise einer kleinen Familie und einer jungen Erwachsenen insoweit geholfen werden, dass neue Perspektiven und weitere Hilfemaßnahmen gefunden wurden.

Sehr zur Freude aller Beteiligten kam kürzlich das zuständige Fernsehteam der ARD-Fernsehlotterie nach Heudorf um die „Careleaver“-Stelle im Rahmen des Projekts „Erwachsenwerden – eine Herausforderung“ aufzunehmen. Der Drehtag bereitete allen Teilnehmenden viel Freude und eine neue Erfahrung. Gespannt warten jetzt alle auf die Ausstrahlung des Fernsehbeitrags.