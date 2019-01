Kämmerer verlässt schuldenfreie Kommune

39 Jahre lang hat sich Klaus Weinhard um die Finanzen der Gemeinde Dürmentingen gekümmert. In dieser Woche absolviert er seine letzten Arbeitstage. Mitarbeiter, kommunale Volksvertreter und Weggefährten zollten ihm bei einer Abschiedsfeier im Rathaus große Wertschätzung. Dieser Tag werde in die Annalen eingehen, versicherte ihm Bürgermeister Holstein: Weinhard verlasse eine zu diesem Zeitpunkt schuldenfreie Kommune in finanziell geordneten Verhältnissen.

Noch als junger Werksstudent habe sich Klaus Weinhard im Sommer 1979 auf die im Staatsanzeiger ausgeschriebene Kämmereistelle in Dürmentingen beworben, berichtete Holstein aus dessen Vita. Von 14 Bewerbern („Heutzutage eine eher unglaubliche Zahl“) kam der Berufsanfänger in die engere Wahl und setzte sich dort gegen vier Konkurrenten durch. Erst in Dürmentinger Diensten legte er seine Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst ab und übernahm am 14. November 1979 die Leitung der Finanzverwaltung. „Einmal in Dürmentingen angekommen, stiegen Sie schnell und steil im Jahresrhythmus die Karriereleiter nach oben“, wandte sich Holstein an den Geehrten. 2008 schließlich erfolgte die Ernennung zum Gemeindeamtsrat. Im vergangenen Jahr stellte Weinhard den Antrag auf vorzeitige Ruhesetzung. „Dies habe ich – und der Gemeinderat – sehr bedauert.“ Wenigstens sei es kein „harter Schnitt“ gewesen: Dank der „Unterstunden“ sei der Kämmerer noch bis Ende Januar der Gemeinde erhalten geblieben.

Neben seinen Schwerpunktaufgaben von der Haushaltsaufstellung über die Überwachung der Kassengeschäfte, Steuerangelegenheiten, Gebühren- und Beitragsangelegenheiten bis hin zu Zuschussanträgen habe Weinhard auch als Kindergartenbeauftragter seine Stärken ausgespielt. Holstein würdigte den Kämmerer als Leistungsträger, der insbesondere bei den Kolleginnen sehr beliebt gewesen sei: „Mit Ihrer ab und an legeren Art konnten Sie auch manchmal hilflos wirken.“

Mit dem scheidenden Hüter der Finanzen gehe ein „Erfahrungsschatz von mehreren Jahrzehnten“ verloren, bedauerte der Bürgermeister. Zu den Schwerpunktprojekten zählten der Ausbau der Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung, der Anbau der Grund- und Hauptschule, die Dorfgemeinschaftshäuser in Hailtingen und Heudorf, der Rathausum- und -neubau, der Ausbau von Straßen und Gehwegen, Abbruch und Neubau der Firma Paul, die Erschließung des Gewerbegebiets Dautenhau sowie dringend benötigter Baugebiete, zuletzt Mittelösch II, sowie die Sanierung der Turn- und Festhalle.

Der Geehrte selbst zeigte sich gerührt über die große Teilnehmerzahl an der Verabschiedung, würdigte auch die für diesen Anlass besorgten Hussen an den Tischen („das passt“). Weinhard dankte ausdrücklich dem Bürgermeister für die „kurze, aber gute Zeit“, dem Kollegen Wolfgang Lang vom Hauptamt für die konstruktive Kooperation, und dem Gemeinderat für die „sachliche, loyale und faire Zusammenarbeit“: „Die längeren Nachsitzungen waren spitze.“ Eine Stütze sei die Kollegin Gabriele Peter gewesen: „Was ich vergessen habe, hat sie gewusst.“ Sein Start in Dürmentingen sei freilich kein ganz einfacher gewesen. Das Landratsamt habe unverzüglich ausstehende Jahresrechnungen von 1975 bis 1979 angefordert und Unregelmäßigkeiten moniert, was letztendlich zu einem juristischen Nachspiel geführt habe – „der Rest ist Geschichte“. Gut in Erinnerung geblieben sei ihm auch der „Showdown auf dem Acker“, als für die Ausweisung des Gewerbegebiets Dautenhau zunächst keine Übereinkunft mit den betroffenen Landwirten gelungen war. Im Nachhinein habe sich die Entscheidung als richtig erwiesen. Den kommunalen Haushalt extrem belastet habe die Finanzkrise 2008/2009, als bei einbrechendem Gewerbesteueraufkommen der Haushalt nur mit über eineinhalb Millionen Euro an Kassenkrediten habe ausgeglichen werden können. Über drei Jahre seien Investitionen erheblich eingeschränkt gewesen.

Nachfolgerin eingearbeitet

Der Start für Weinhards Nachfolgerin Heike Gillissen, die er noch einarbeiten konnte, steht unter gutem Vorzeichen. Die Kommune ist, zumindest vorübergehend, schuldenfrei. „Den Plan 2019 habe ich ihr mittlerweile auf den Weg gebracht.“ Weinhard hat ihr seine Unterstützung auch im Ruhestand zugesagt. Soweit ihm sein neues Hobby, ein Hund, Zeit dafür lässt.