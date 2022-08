Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Dürmentingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte das Vorstandsduo Christina Mahle-Koch und Thomas Zippler die Chorleiterin Sarah Baranja, den Ehrenchorleiter Klaus Zippler und die Ehrensängerinnen und Sänger. Die anwesenden Chormitglieder sowie der 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Alexander Kohn, wurden ebenfalls willkommen geheißen.

Die Vorsitzenden hielten Rückblick für die verhinderte Schriftführerin Iris Brobeil.

Aufgrund der gesetzlichen Corona-Bestimmungen musste der Chor reduziert werden. Es wurde eine Kantorengruppe und eine Schola gebildet, die zur Freude der Gottesdienstbesucher nicht nur die kirchlichen Hochfeste musikalisch umrahmten, sondern auch bei den Sonntagsgottesdiensten den Gesang tatkräftig unterstützen.

Auch die Kameradschaft wurde gepflegt bei einem Grillfest, beim Probenwochenende, beim Ausflug zum Campus Galli, beim Fototermin mit anschließendem Wunschkonzert, bei geführten Radtouren mit Teilnahme am Stadtradeln und beim Jahresabschluss mit Grillfest.

Beim Kassenbericht wurde dem Kassier Felix Schlegel von den Kassenprüfern eine vorbildliche Kassenführung bestätigt.

Chorleiterin Sarah Baranja lobte den Chor für sein musikalisches Können. Sie werde oft von den Gottesdienstbesuchern auf die feine und voluminöse Darbietung angesprochen.

In ihrem Bericht stellte sie ihr 10-jähriges Chorleiter-Jubiläum in den Mittelpunkt. Es wurden viele neue Kontakte geknüpft, sehr viel neues Lied- und Notenmaterial angeschafft und einstudiert und ein gelungenes Probenwochenende absolviert. Zuletzt wurde auch Pfarrer Francis nach fünf Jahren Seelsorge in unserer Gemeinde mit einem weinenden Auge verabschiedet.

Lob und Anerkennung zollte sie Thomas Zippler, der während ihrer Babypause die Chorleitung übernommen und mit Bravour gemeistert hat.

Die einstimmige Entlastung übernahm Günther Schirmer und die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorstandsduo Christina Mahle-Koch, Thomas Zippler; Kassier Felix Schlegel; Schriftführerin Annette Mayer; Pressewartin Marita Künzelmann; Beisitzerinnen Iris Brobeil, Franziska Schäffer; Notenwart Klaus Zippler.

Nach einem gemeinsamen Lied wurde die Versammlung beendet und es konnte zum gemütlichen Teil übergegangen werden.