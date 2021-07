Schon 80.000 Kilometer: Dieser Mann ist zum 1750. Mal auf den Bussen gelaufen

Die große Leidenschaft von Bernd Jäger aus Dürmentingen ist das Laufen. Derzeit läuft der 61-jährige regelmäßig an fünf Tagen in der Woche, davon drei Mal auf den Bussen. Vor knapp 18 Jahren hat er begonnen auf den „Heiligen Berg Oberschwabens“ zu laufen. Am 13. Juli hat er seinen 1750. Bussenlauf zurückgelegt.

Alle seine Bussenläufe summieren sich inzwischen auf 29 281 dokumentierte Kilometer und rund 350 000 Höhenmeter. Um sich körperlich fit zu halten hat Jäger im Alter von 34 Jahren mit dem Laufen begonnen. Seine bisher gelaufenen Kilometer summieren sich inzwischen auf knapp 80.000 Kilometer.

Wartung des Körpers

Das regelmäßige Laufen ist für ihn wie Pflege und Wartung des Körpers und Geistes. Jäger sagt über sich selbst: „Beim Laufen kann ich mich körperlich und geistig erholen. Ein erfolgreicher Lauf zeichnet sich dadurch aus, dass man sich danach frisch, ausgeglichen und entspannt fühlt.“

Langsam anfangen und behutsam steigern

Laufen liege dem Menschen im Blut. Zwar habe sich der Lebensstil inzwischen drastisch verändert, die Veranlagung zur Bewegung sei jedoch unverändert geblieben, ist sich Jäger sicher. Er würde sich freuen, wenn er mit seinem Beispiel möglichst viele Mitmenschen zum Laufen, der natürlichsten Form des Ausdauertrainings, animieren könnte.

Was rät er Einsteigern? „Langsam anfangen und die Umfänge behutsam steigern. Wenn man mit viel Geduld die Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, kann sich das Laufen altersunabhängig zu einer Quelle der Freude entwickeln.“