Rund 2,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde Dürmentingen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr stehen bislang Maßnahmen im Umfang von mindestens 2,1 Millionen Euro an. Dies ergibt sich aus der Übersicht, welche die Verwaltung auf Wunsch aus den Reihen des neuen Gemeinderats in der jüngsten Sitzung vorgelegt hat. Bürgermeister Dietmar Holstein sprach von einem „Investitionsstau“, den es abzuarbeiten gelte.

Größte Maßnahme war in diesem Jahr die Mehrzweckhalle mit 1,78 Millionen Euro. Insgesamt seien dafür fast vier Millionen Euro ausgegeben worden, sagte Kämmerin Heike Gillisssen. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. In diesem Jahr fallen Restarbeiten im Umfang von 200 000 Euro an. Nächste Großmaßname ist die Erschließung des Baugebiets Mittelösch, die in diesem Jahr mit 1,6 Millionen Euro zu Buche schlägt. Hinzu kommen rund 570 000 Euro für Straßen, Gehwege, Wasser und Kanal sowie 150 000 Euro für die Gehwegsanierung entlang der L 275.

Weitere 1,9 Millionen für 2020 veranschlagt

Für 2020 sind weitere 1,9 Millionen Euro für die innere und 680 000 Euro für die äußere Erschließung veranschlagt. Für den Breitbandausbau sind bislang mehr als 750 000 Euro ausgegeben worden, in diesem Jahr 237 000 Euro. Begonnen wird jetzt mit dem Projekt „Lebendige Ortsmitte“, für das in den nächsten beiden Jahren insgesamt 1,2 Millionen Euro eingeplant sind. Für das neue Feuerwehrfahrzeug sollen 250 000 Euro bereitgestellt werden.

Weitere beschlossene Projekte in 2020 sind Belagsarbeiten an den Straßen Bussenblick und Schützenhausweg, der Rückbau der Wehranlage in Hailtingen, die Stromnetzverstärkung im Dorfgemeinschaftshaus Heudorf, der Fußgängerüberweg in Heudorf, die Installation eines Geschwindigkeitsmessgeräts in Hailtingen, die Sportplatzsanierung sowie die Zufahrt an der Julius-Schlegel-Straße zum Grundstück Dillner.

Fragezeichen zur steuerlichen Entwicklung

Noch keinen Beschluss hat der Gemeinderat für die Sanierung der Leichenhalle in Heudorf, für die Schulsanierung sowie für Kindergartenplätze gefasst. „Einige Fragezeichen“ sieht Bürgermeister Dietmar Holstein hinsichtlich der steuerlichen Entwicklung. Für einen Rückgang seien erste Anzeichen spürbar. Die Gemeinde habe derzeit mit einem Investitionsstau zu kämpfen: „Es gibt einiges abzuarbeiten.“