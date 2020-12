Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ulm, Max-Martin Deinhard (links), hat dem Dürmentinger Unternehmen Georg Schlegel zu dessen Gründung vor 75 Jahren gratuliert. Bei der Übergabe der Urkunde an die Schlegel-Geschäftsführer Christoph Schlegel (Mitte) und Wolfgang Weber bezeichnete er die Entwicklung des Unternehmens als „beeindruckend“. Die Firma ist am 1. April 1945 kurz vor Kriegsende gegründet worden und beschäftigt mittlerweile am Standort Dürmentingen rund 250 Mitarbeiter. Schlegel-Tochtergesellschaften gibt es zudem in Leipzig, Wien und Singapur. „Echt Made in Germany, 75 Jahre und drei Generationen, nun voll in der Digitalisierung“, so charakterisierte der IHK-Hauptgeschäftsführer in wenigen Worten das Unternehmen, dessen Taster, Schalter und Not-Halt-Geräte in Maschinen und Geräten auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Foto: Geisinger/Unternehmen Georg Schlegel