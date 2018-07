Eine Vorfahrtsverletzung in Dürmentingen hat am Donnerstag hohen Sachschaden zur Folge gehabt. Gegen 15 Uhr hielt eine aus Richtung Ertingen kommende Autofahrerin an der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Hauptstraße kurz an. Beim Anfahren achtete die 27-Jährige aber nicht auf das Richtung Kanzach fahrende Auto einer 60-jährigen Fahrerin. Beide Frauen blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.