Hohe Schaden bei Zusammenstoß

Hoher Sachstanden ist am Montag bei einem Unfall in Dürmentingen entstanden. Ursache war Missachtung der Vorfahrtsregel, teilt die Polizei mit.

Eine 27-Jährige war mit ihrem Smart gegen 17 Uhr unterwegs auf der Bussenstraße in Richtung Ortsmitte. Von rechts aus einem Seitenarm der Bussenstraße kam eine 40-Jährige mit ihrem Citroën. An dieser Stelle war der Bordstein abgesenkt, und sie hätte warten müssen. Ohne auf die bevorrechtigte Smart-Fahrerin zu achten, fuhr sie in die Bussenstraße ein. Die 27-Jährige konnte den Unfall nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall erlitten die 27-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 17 000 Euro.