Heudorfer Jugendhilfe präsentiert die Gewinnzahlen der Fernsehlotterie

Die Deutsche Fernsehlotterie macht am Sonntag, 20. Juni, ab 17.59 und 19.59 Uhr in ihrer Gewinnzahlenbekanntgabe in der ARD auf die Jugendhilfe St. Fidelis der Caritas in Heudorf aufmerksam. Durch den Losverkauf der Soziallotterie konnte das Projekt im Bereich Personal mit 55 000 Euro gefördert werden. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Fernsehlotterie allein in Baden-Württemberg rund 6,2 Millionen Euro für 48 soziale Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt.

Die gemeinnützige St. Fidelis-Jugendhilfe hilft jungen Menschen auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben. Das Projekt „Erwachsen sein, eine neue Herausforderung“ bietet jungen Erwachsenen eine zentrale Anlaufstelle, die in alltäglichen Fragen weiterhilft. „Bei uns im Betreuten Jugendwohnen sind junge Erwachsene, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, bei denen es klar ist, dass eine Rückkehr in die Familie ausgeschlossen ist“, so Betreuerin Maren Rapp. „Die Jugendlichen haben zu uns Vertrauen, weil wir sie nicht im Regen stehen lassen, sondern auch wenn es schwierig ist an ihnen dranbleiben und sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen“. Ziel sei die Realisierung eines eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebens.

Heudorfer Betreuerin im Fokus

Am Sonntag präsentiert Maren Rapp mit verschiedenen Besucherinnen der Jugendhilfe die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie in der ARD. „Indem wir unsere Gewinnzahlen von Menschen aus den von uns geförderten Einrichtungen präsentieren lassen, rücken wir diejenigen in den Vordergrund, die sich für andere engagieren, und auch diejenigen, denen dadurch geholfen wird“, betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. „Jeder, der sich für ein solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft stark macht, ist ein Gewinn“

Von 1956 bis heute hat die Deutsche Fernsehlotterie einen karitativen Zweckertrag von mehr als zwei Milliarden Euro erzielt. Damit konnte die traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9600 Projekte fördern. 2020 wurden insgesamt rund 42,4 Millionen Euro an 315 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung werde so ein besseres Leben ermöglicht. Die geförderten Projekte sollen das Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.