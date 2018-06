Heudorfer auf Meisterkurs

Beim Fußballturnier der regionalen Förderschulen in der Edith-Stein-Schule Heudorf stellte die gastgebende Einrichtung zwei siegreiche Mannschaften. Die Sieger aus den sechs Regionen der Oberschulamtsbezirke treten beim Schulamtsturnier in Ravensburg gegeneinander an. Ausrichtende Schule ist der Sieger des Vorjahres.

Während die Welt sich mit der Fußballweltmeisterschaft in Russland beschäftigt, alle Mannschaften in den Trainingscamps waren und sich auch mental auf dieses Großereignis vorbereiteten, wurde in der Edith-Stein-Schule das jährliche Fußballturnier der Förderschulen ausgetragen. Aus den regionalen Turnieren werden die Besten beim Oberschulamtsturnier in Ravensburg gegeneinander antreten. Die regionalen Gewinner kommen aus den Landkreisen Markdorf, Biberach, Zollern-Alb-Kreis, Ravensburg, Tübingen, Reutlingen und Sigmaringen.

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren aus Ochsenhausen, Schönebürg, Laupheim und Heudorf schickten zehn Mannschaften ins Turnier. Die Edith-Stein-Schule ging mit insgesamt fünf Mannschaften an den Start. Nach knapp zweieinhalbstündiger Spielzeit standen die beiden Siegermannschaften fest. In den Klassen fünf bis sieben gewann „Heudorf 5“, und aus den Klassen acht bis neun konnte die Mannschaft „Heudorf 3“ den Siegpreis entgegen nehmen. Jedes Fußballteam erhielt einen Fußball sowie eine Urkunde mit Siegerfoto.

Grenzenlos waren Jubelrufe und Freudensprünge, denn nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Die Sieger aus den regionalen Wettbewerben treffen in Ravensburg aufeinander. Der Meister des Oberschulamtsbezirks Tübingen wird noch vor den Sommerferien dort ermittelt.