Heudorf zeigt sein fröhliches Gesicht

Vor einer Woche hat die Schelmenzunft Heudorf ihr großes überregionales Fest gefeiert, am Samstag war der Ball der Vereine als bewährte Traditionsveranstaltung ganz auf das Dorf zugeschnitten. Vertreter aller Heudorfer Gruppierungen boten ein erfrischendes Programm voll durchweg erheiternder Einfälle, die beim Publikum gut ankamen.

„Schee, dass du do bischt“ war auf dem wegweisenden Plakat an der Bühnenwand zu lesen. Für viele bunt gekleidete Gäste galt dies, denn das Dorfgemeinschaftshaus Heudorf war bis auf den letzten verfügbaren Platz gefüllt Nach dem aufmunternden „Ätsche gätsche“ des Dirigenten Heinz Diemar verstand es der Musikverein, mit der weißen Rose und der Bitte: „Schatz, schenk mir ein Foto“ schon jetzt eine tolle Stimmung in den Saal zu zaubern. Daran knüpfte Zunftmeister Harald Burgmeister an, als er sich noch einmal für alle Hilfe beim großen Schelmenfest bedankte. Im Beisein der Ehrenzunftmeister sowie Bürgermeister Dietmar Holstein und Ortsvorsteher Gerhard Schmid betonte er, der Ball solle die Vielfalt des Dorfes und seiner Bewohner zeigen.

Dies war zugleich eine Steilvorlage für die Moderatoren Carsten alias Joachim Heppner und Guido in Gestalt von Markus Baur. Clever, flott, mit Schalk im Nacken, gelegentlich leicht erotischem Einschlag und publikumserprobt („Jeder kennt ja jeden“) lockten sie Verborgenes aus der Reserve, gaben aber auch gute Ratschläge etwa mit einer Wellnesskur für den Zunftrat, „damit dia a bissle lockerer werdet.“

Schwungvoll und bewegungsreich präsentierten sich die 12 Hüpfmäuse, für die Monica Zehnpfennig und Iris Burgmaier eine jugendlich flotte Choreographie zu modernen Rhythmen einstudiert hatten. Markus Geiger und Patrik Baur als „Magge und der Pademeister“ hatten wie stets ihre eigenen Vorstellungen vom Lebensglück wie etwa von dem Vegetarier, der Schwein hat und einem Porsche, der einen Trabi nicht vorbeifahren lässt.

Auch ohne Uschi Burgmaier und Marina Beck ist ein Heudorfer Ball kaum vorstellbar. „Was sollst bloß azieha, mr hot ja nix“, souverän in Sprache, flott gesungen, vor dem Kleiderständer souverän mitten aus dem Leben einer Frau gegriffen, kam bestens beim Publikum an, auch bei der Erkenntnis: „Jetzt hätt i a Kloid, aber koine Schuah dazu.“

Auch Uli Röschner als Schbiddsbua zeigte sich wieder von seiner besten Seite. In seiner gereimten Büttenrede warf er den Blick zurück auf die Jahre 1962 und 1975, als der Schelm als richtige Lichtgestalt erwachte. Seither gilt weit über Heudorf hinaus: „Der Fasnetshöhepunkt ist der Schelm von hier.“ 1992 sei ein vierter Zinken an Dürmentingens Gabel gekommen, auch der Büttel dürfe nicht mehr fehlen, doch seit 70 Jahren habe der Spruch: „Fasnet ist Hoimet, Schelm, ich danke dir“ nichts von seiner Glaubwürdigkeit verloren.

Temperamentvoll und mit einer Vielzahl verblüffender Bewegungsfolgen hatten danach Monica Zehnpfennig und Iris Burgmaier ihre Tanzfrauen in passender Gewandung auf Bonanza eingeschworen. Heudorfs Bühne war fast zu klein für die Vielzahl organisch ablaufender Schrittkombinationen.

Vor dem wiederum kunstvoll und farbenfroh gestalteten Bühnenbild zu des Schelmen Ehre gönnte sich die Landjugend eine geile Nacht. Cinderella war zugegen wie auch die Schöne und das Biest, die Meerjungfrau freundete sich mit Schneewittchen an, und auch Dornröschen und Rapunzel verkündeten lautstark: „Radler ist kein Alkohol.“ Doch am Tag danach waren auch auf der nicht mehr ganz taufrischen Bühne deutliche Spuren der Nacht zu erkennen.

Dominikus Holstein war als geschätzter Reporter wieder mit SWR 4 – „Da sind wir daheim“ unterwegs. Mit passenden Melodien erfüllte er die Wünsche einzelner namentlich bekannter Heudorfer Bewohner etwa zur Ortschronik mit Heintje vor dem Stimmbruch, dem Heudorfer online-Bäcker oder dem nicht beheizten Dürmentinger Ratshaus.

Jubelnde Begeisterteung beim Publikum lösten die Heudorfer Singers aus. Im Rückblick auf 70 Jahre Fasnet im Dorf stellten sie fest: „Schätzle, deine Socka lieget überall rom“, doch „sieben Mal wirst du das Weichei sein.“ Es gab ein Loblied auf Martha und den Stammtisch und das Schweinchen Rosa, das zu Schwartenmagen wurde als musikalischen Höhepunkt eines beschwingten Balls der Vereine. Die Feststellung von einem der Sänger: „Wir haben vieles angerissen, manches beim Namen genannt, niemand verletzt“ mündete in das große Finale mit allen Mitwirkenden auf der Bühne. Sie alle zeigten in der Vielfalt der Farben das fröhliche Gesicht Heudorfs.