Helfersuche für das „Festival ohne Bands“ dank Facebook erfolgreich

In der Idylle am Fuße des Bussen bei Hailtingen ragen hohe Bauzäune empor. Die Wiesen drumherum sind noch leer. Nur einzelne Versorgungszelte und schwere Geräte sind zu sehen. Doch die Ruhe trügt, denn ab Donnerstag campieren und festen dort rund 4000 Besucher. Organisator David Lüke und sein Team haben mit viel Arbeit und Ideenreichtum die grünen Wiesen bei Hailtingen in ein Festivalgelände der anderen Art verwandelt: das zweite Festival ohne Bands.

Schon am Freitag wurden die Zäune um das 73 000 Quadratmeter große Gelände aufgebaut. Ab da ging es Schlag auf Schlag weiter mit Aufbauten im sogenannten Infield. Seit Montagmorgen wurde bis spät in die Nacht an der Vorbereitung des Festivals ohne Bands gearbeitet. Ohne Helfer ist dies natürlich nicht zu stemmen. In der Phase vor dem Festival zählt das Team 15 Personen, an der Veranstaltung sind rund 100 Helfer im Einsatz.

Die Suche nach weiteren Helfern wurde am Montag kurzfristig über einen Aufruf auf Facebook in Gang gebracht. Und nur nach zwei Tagen fanden sich weitere 20 Helfer, die sich bei diesem außergewöhnlichen Festival einbringen möchten. „Just for Fun“ oder einfach aus Sympathie zu den Veranstaltern und deren Idee.

Eine tadellose Vorbereitung ist wie bei allen Großveranstaltungen auch hier das A und O. Dies kommt nicht nur den Besuchern, sondern insbesondere den Veranstaltern zu Gute. So kann das Team um David Lüke das Festival selbst genießen und muss nur im Notfall eingreifen. Einzig und allein das Wetter ist unberechenbar und macht Veranstaltern oft einen Strich durch die Rechnung. „Das Wetter ist eh wie es ist, wir sind vorbereitet auf alle Wetterlagen“, so David Lüke. Er lässt sich von den Wettervorhersagen nicht verrückt machen. Ein sonniger Freitag soll laut Vorhersage den Festivalbesuchern aber garantiert sein.

Finanziell einiges besser machen

Die Festivalliebhaber können sich zudem in diesem Jahr auf ein neu gestaltetes Infield freuen, für das sich die Veranstalter einiges haben einfallen lassen. Was nicht zuletzt an den finanziellen Einbußen im Vorjahr liegt, die durch Einnahmen in diesem Bereich ausgeglichen werden sollen.

Mit einer Poolbar und einem überdimensionalen Looping Loui, einem Geschicklichkeitspiel, sollen die Besucher aus ihren Zelten auf das Infield gelockt werden. Auch für das leibliche Wohl durch Imbissstände ist gesorgt. Nach dem ersten Festival ohne Bands 2017 bekam David Lüke zahlreiche Anfragen von Anbietern, was neben dem ausverkauften Ticketkontingent für den Erfolg der Veranstaltung spricht.