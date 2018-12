Heinz Diemar erhält Dirigentennadel in Gold

Die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für den Dirigenten des Musikvereins Heudorf, Heinz Diemar, stand im Mittelpunkt der Ehrungen im Jahr 2018. Die Musiker stimmten daraufhin den Ehrungsmarsch „Mein Heimatland an.“

„Der Musikverein Heudorf ist ein vergleichsweise junger Verein“, stellte Kathrin Vogel im Auftrag des Blasmusikverbands Biberach beim Doppelkonzert der Kapellen aus Erisdorf und Heudorf im Dorfgemeinschaftshaus Heudorf fest. „Viele junge Mitglieder und ein junggebliebener Dirigent verbindet das gemeinsame Musizieren.“

Bereits vor zwei Jahren wurde Heinz Diemar für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt. Nun folgte die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 25 Jahre Dirigentenamt. Zu seiner Laufbahn gehören die Rappmühl-Musikanten, dann die Musikvereine in Friedberg und Dürnau und nun seit zehn Jahren der Musikverein Heudorf.

„Was anfangs nur als Übergangslösung gedacht war, hat sich über die Jahre bewährt“, unterstrich Vogel in ihrer Laudatio. Diemar gibt sein Können und Wissen auch an die Jüngsten im Verein weiter und bildet einen Großteil der Musiker an den Blechblasinstrumenten aus. Als Vorbild im Bereich der Blasmusik im allgemeinen und Anerkennung für seine Leistung im Dirigentenamt wurde Diemar die seltene Auszeichnung überreicht.

Ehrennadel in Silber

Seit jeweils 20 Jahren musizieren Alexandra Miller und Anita Schneider beim Musikverein Heudorf. Beide haben ihre Ausbildung gemeinsam an der Klarinette begonnen. Während Alexandra ihrem Instrument treu geblieben ist, wechselte Anita zum Saxophon. Als eine Art Lehrerin bildet Anita seit vielen Jahren auch den Nachwuchs für das Saxophonregister aus. Anita ist zusätzlich als Schriftführerin tätig und verwaltet die Homepage des Vereins, während Alexandra seit 2011 sich als Notenwart für die Musiker einbringt. Beide erhielten die Ehrennadel in Silber.

Über ihre erste öffentliche Auszeichnung, die Ehrennadel in Bronze, freuten sich die Zwillinge Michelle und Tamara Walter. Nach zwei Jahren Blockflötenunterricht gehören beide nun seit zehn Jahren zum Verein. Seit 2013 musizieren beide in der Stammkapelle, Michelle an der Querflöte und Tamara am Saxophon. Tamara ist zusätzlich als Jugendleiterin für die Jugendarbeit zuständig, Michelle sorgt beim Probenwochenende mit dem Küchenteam für hervorragende Verpflegung.

Der Ehrungsmarsch „Mein Heimatland“, von Ursula Burgmaier dirigiert, galt als Dank und zugleich als Bitte, den Verein weiterhin nach Kräften zu unterstützen. Als aktiver Musiker des Musikvereins Heudorf beglückwünschte Bürgermeister Dietmar Holstein die fünf Geehrten zu ihrer Auszeichnung. Er dankte für alles Engagement und zugleich für die gute Repräsentation, die der Musikverein der Gemeinde zukommen lässt.