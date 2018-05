Auch die Dreiviertelsnarren in Dürmentingen haben am Donnerstag keine halben Sachen gemacht. Nachdem Schüler und Kindergartenkinder befreit waren, ging es in Begleitung der Schalmeien direkt zum Rathaus. Bürgermeister Dietmar Holstein wurde kurzerhand entmachtet.

„Dietmar, lass jetzt dia Arbet sei ond stell sofort des Schaffa ei“ forderte Zunftmeister Harald Buck. Dem folgte der Bürgermeister ebenso wie der Anweisung „Schmeiß naus dia Zickerla, dia Bonbons on dr Schoklad. Las de bloß it lompa, für da Narrsoma isch nix tschad.“

Holstein konterte mit einer gereimten Gegenrede. Dabei ging er auf merkwürdige Vorkommnisse mit der Narrenlinde ein: „Es schien älles sein gewohnta Gang, bisses zom Messa von dera Narralenda kam. Der Baum isch it gwachsa, der isch gschrumpft. Des goht doch gega jegliche natürliche Vernunft.“ Der abgesetzte Schultes versicherte: „Dr Bauhof wars it, do i ens Fuir mei Hand“. Das ei ein klarer Fall fürs „Narraordnungsamt“. Mit Konsequenzen: „A Strof muss scho sei, dia mussat biessa, drei Mol am Da sollat se dia lende gießa. Wenn ihr des Wasser brengat, brauchet ihr ui gar it verstecka. Do brengat ihr de Schüler en Leberkäswecka.“

Mit „Ätsche Gätsche, Ha no ond dreifach Narra“ gab Holstein den Schlüssel aus der Hand und übernahm dafür den Korb mit Süßigkeiten, die sehr zur Freude der Jungnarren vom Rathausbalkon flogen.

Besagte Linde wurde anschließend mit vereinten Kräften und viel „Hauruck“ an der Schule aufgerichtet, ehe es weiter zum Kinderball ging. Ein Höhepunkt der Dorffasnet war am Abend die dritte Gabel: Mehrere Lokale waren für Narren und Besucher geöffnet. Am Samstag um 20 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf der Narrenball statt. Die Straßenfasnet am Montag steht unter dem Motto „Science fiction“. Der zweite Narrenball findet am Montag ab 20 Uhr wieder im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf statt.

Ein Video vom Rathaussturm und dem Aufstellen der Narrenlinde sehen Sie unter www.schwaebische.de (beß)