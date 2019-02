Gut angekommen in der alten Heimat

„Ich bin gut aufgenommen worden“, sagt Heike Gillissen, die neue Kämmerin in der Gemeinde Dürmentingen. Sie hat die Nachfolge von Klaus Weinhard angetreten, der nach 39 Jahren vor zwei Wochen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Auch für Heike Gillissen ist die Stelle als Leiterin der Finanzverwaltung eine mit Langzeitperspektive. Das und auch etwas Heimweh nach Oberschwaben seien ausschlaggebend gewesen für den beruflichen Wechsel.

Viele Jahre hatte sie zuvor im Großraum München gelebt. Nach dem Abschluss an der Hochschule für Verwaltung in Kehl arbeitete sie zunächst unter anderem in der Verwaltung des Bezirks Oberbayern und war dann fast 17 Jahre lang in Otterfing tätig, einer 4500 Einwohner großen Gemeinde im Landkreis Miesbach, dem angeblich schönsten in Bayern, zu dem auch der Tegernsee gehört. Zunächst sei sie auch dort für die Finanzen zuständig gewesen, nach der Elternzeit für Personal und Liegenschaften.

„Ich hatte immer vorgehabt, zurückzukommen“, erzählt Heike Gillissen. Sie stammt aus Herbertingen – geboren am Neujahrstag des Jahres 1971: „Ich habe immer ein Feuerwerk zum Geburtstag.“ Jetzt wohnt sie in „Sulga“, wo sie das Abitur gemacht hat und wo nun auch ihre beiden 14 und acht Jahre alten Töchter zur Schule gehen. Heike Gillissens Mann, der in der Versicherungsbranche arbeitet, hat ebenfalls eine neue Stelle in der Region gefunden.

„Die Stelle war zum richtigen Zeitpunkt ausgeschrieben“, erzählt Gillissen. Sie habe den Staatsanzeiger nach Angeboten in der Region durchforstet, und die Kämmerei in Dürmentingen war das, was sie gesucht habe: „Die Gemeinde hat die richtige Größe, es ist eine Vollzeitstelle und etwas auf lange Sicht.“ Bereits im Juni vorigen Jahres hat sie ihren Dienst angetreten und sich schnell eingelebt: „Es ist schon so vertraut, als ob ich niemals weggewesen wäre.“ Die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus seien „sehr nett“, und die Übergabe dank der Einarbeitung durch den Vorgänger fließend gewesen.

Kein reines „Zahlengeschäft“

Ihre Arbeit in Dürmentingen beschreibt die Kämmerin als „abwechslungsreich, kurzweilig und interessant.“ Es sei kein reines „Zahlengeschäft“, dank der kleinen Gemeindegröße beschäftige sich die Kämmerei auch mit Themen wie Kindergarten, Tiefbau und Grundstücksverträgen – für Gillissen noch Neuland. „Es wird nie langweilig, immer kommt etwas Neues“, betont sie.

Neu ist für die meisten Kämmerer im Landkreis auch die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung, bei der sämtliche Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bilanziert werden: „Das ist eine große Aufgabe in diesem Jahr.“ Das bedürfe einer Umstellung. Eine Schulung im Rechenzentrum hat sie bereits absolviert, und mit der Vermögensbewertung sei schon begonnen worden. Der Haushalt 2019 wird am Montag aber noch in der gewohnten kameralistischen Form verabschiedet. Ein weiteres großes Projekt wird in diesem Jahr auch die Erschließung des Baugebiets „Mittelösch II“ sein.

Erholung findet Heike Gillissen bei ihrer Familie. In den Fasnetsferien geht es zum Skifahren, wobei sie durchaus kein Fasnetsmuffel sei. Und mit der Familie wolle sie die zahlreichen Naherholungsmöglichkeiten der Region nutzen: „Es gibt noch viel, was wir uns anschauen möchten.“