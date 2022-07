Großartige Klänge über Dürmentingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 23. Juli fand die Serenade des Musikverein Dürmentingens statt. Bei bestem Wetter konnten sich die Zuhörer auf einen musikalischen Nachmittag vor der Festhalle in Dürmentingen freuen. Die Begrüßung fand durch den Musikverein und Bürgermeister Dietmar Holstein, Schirmherr der Gemeindejugendkapelle H2D, statt.

Den Beginn durften die jüngsten Musikanten machen. Sieben Blockflötenkinder zeigten, wie sie schon ganz klein ganz große Musik machen können. Die vier älteren Kinder spielten „Scarborough Fair“, die drei jüngeren Mädchen „Wir tanzen im Kreis“. Gemeinsam wurde noch „Freunde, kommt herbei“ vorgetragen. Geleitet wurden sie von Laura Geiselhart, stellvertretend für Anika Moll und Anna Lorinser.

Die Jugendkapelle H2D hatte mit dem Popsong „What makes you beautiful“ einen schnellen Auftakt gemacht. Genauso gekonnt entführten die jungen Musiker die Zuschauer mit der Ballade „Irish Dream“ in das grüne Irland. Unter der Leitung von Matthias Hecht zeigten die H2Dler hervorragend, was sie gemeinsam in den Proben erarbeitet haben. Denn auch die Zugabe „Accidentally in Love“ begeisterte die Zuhörer.

Unter dem Dirigat von Stefanie Kaiser eröffneten die Musikanten des Musikverein Dürmentingens mit dem „Bruckerlager-Marsch“ ihren Teil des Programms. Für Abwechslung sorgte die flotte „Laubener Schnellpolka“, die mit Leichtigkeit gespielt wurde. Mit „The Best Of Red Hot Chili Peppers“ wurde gezeigt, dass der Musikverein auch moderne Stücke meistern kann. Traditioneller ging es mit dem Stück „Hinter der Garage“ weiter. Ohne Probleme wechselten die Spieler zwischen den Taktarten und Musikrichtungen, die diese Polka innehat. Mit dem „Fliegermarsch“ als Zugabe verabschiedete sich der Musikverein schwungvoll.

Um den musikalischen Tag richtig ausklingen zu lassen, betraten nun die Dürmentinger Alphornbläser die Bühne. Mit ihrem traditionellen Eröffnungsstück „Allgäuer Hirtenruf Nr. 2“ ertönen die ersten Klänge der imposanten Instrumente über den Platz. Überraschend rockig ging es mit dem „Alphorn Rock´n´Roll“ weiter. Etwas klassischer spielten sie im Anschluss den „Schwarzwald-Gruß“ und entließen dann mit ihrer Zugabe „Alphornritt“ die Zuhörer wunderbar in den schönen Abend.

Für ausreichend kühle Getränke und Essen war gesorgt. Der Musikverein Dürmentingen kann nach ungewollter Pause durch die Pandemie auf eine gelungene Serenade zurückblicken.