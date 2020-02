Ganz „schea hendravier“, diese Vorführung

Eine närrisch originelle Fasnetsidee haben die Hailtinger HA-NO-Stammtischler dieses Jahr konsequent vom Schluss bis zum Anfang durchgezogen. Ihr Hendravier-Ball begann mit dem finalen Akt und endete mit der Begrüßung der zahlreichen Gäste. Das war ganz schön hendravier, urkomisch und oft saumäßig lustig.

Dass die HA-NO Stammtischler auch ihrer Bärbel, die den Ball nun von anderswo ansieht, den gebührenden Platz im Bühnenbild gaben, zeigte das Niveau der hiesigen Fasnacht.

Schon das Einladungsplakat und die Aus-Trittskarten waren spiegel- und seitenverkehrt geschrieben, so dass sich die Zuschauer hier schon im hendravier-denken üben konnten. Logisch, dass dieses Programm von den Hailtinger Gug-a-Musiker (die nennen sich wirklich so) Moskitos mit „Time to say goodbye“ und „Wer hat an der Uhr gedreht“ begonnen wurde. So brachten sie gleich die Gäste zum Stehen und ordentlich in Feierstimmung. Sie forderten nun aber dem Hendravier-Motto „Spieled au ihr faule Hond“ . Hierauf folgte die Absage, der Dank an die nun vollständig auf der Bühne versammelten Akteure des Abends und die guten Wünsche auf den Nachhauseweg vom HA-NO-Sprecher Alexander Härle. Bevor die Zuschauer unter Führung von Dürmentingens Bürgermeister Dietmar Holstein sich in die Bar verzogen, gab Härle den Nachspann zu dem, was vor 20 Minuten auf der Bühne geschehen war, und bedankte sich bei den „Alt-HA-NO-Narren“ um Bernd Rettich für ihr tolles Stückle.

Diese trafen sich als Narrenzunft „Moschdbronzer“ zur Programmvorbereitung für den diesjährigen Fastnachtsball und stellten letzlich fest, dass sie wieder eine hochwertige Aufführung auf die Beine gestellt hatten, die mit der vorjährigen identisch war. Es wurden folglich auch die gleichen Themen behandelt: Stimmung, Erotik und Fußpilz. Diese Selbstironie zog sich angenehm durch den Abend.

Im vorletzten Programmpunkt der „Face News“ meldeten H. Herrmann, C. Geisinger, J. Mayer und D. Coenen unter anderem, dass der nächste G7-Gipfel in Hailtingen stattfinden werde und welche Ungeschicklichkeiten übers Jahr den Hailtingern passiert seien.

Vom anmutigen Tanz der Mädels um Jessy Kohler, der zehn Minuten zuvor über die Bühne gegangen war, schwärmte Mitkommentator Holger Herrmann. Das Publikum forderte, hendraviererweise, nun schon vor deren Auftritt die Zugabe.

Den ganz normalen Wahnsinn vor einer Supermarktkasse stellten dann die Landjugendlichen, drastisch und schreiend komisch, mit „Kaaasse Bitte“ in Szene.

25 Minuten davor gab es im Bräuhaussaal mit Günther Öttinger eine recht kontroverse Podiumsdiskussion über „D Welt von heit“. Dazu geschaltet wurde Greta Thunbergs Schwester Herta. Da war es gut, dass der Hauptredner der Veranstaltung mit einem Kasten Bier seiner Hausmarke die emotionalen Wogen glättete.

Mit großen Schritten ging es nun auf den Anfang des Abends zu. Holger Herrmann, der aus Kostengründen wieder sein Batman-Kostüm des vergangenen Jahres angezogen hat, hörte vor 25 Minuten die Hochzeitsglocken in Hailtingen läuten. Auf die Bühne, von einer Trauung zur nächsten, torkelten S. Heckenberger, M. Reich, J. Kohler und P. Otto. Ihre große gemeinsame Not besangen sie mit dem Reggaelied „I han kopfweh, d’and isch hee“. Dass es für sie keine unverheirateten Männer in Hailtingen mehr gibt, brachten sie in folgendem Lied zum Ausdruck: „Noch goschd halt zom a Göffenger, au de macht dir a Kend.“

Und so war es kurz vor Mitternacht als mit „Gezanke an der Tanke“ der erste Programmpunkt anstand. Zum Katerfrühstück, mit Regio TV-Interview, trafen sich Übriggebliebene des Stalleinweihungsfestes vom Laurenzhof. Statt Konterbier tranken die Nachtschwärmer Milch 43 und erst am Schluß merkte die aufgedonnerte Journalistin dass sie die falschen Leute befragt hatte. Hendravier gloffa -wie der ganze Abend.

So konnte A. Härle nun den Ball eröffnen, alle Gäste, Vereine, Buden sowie Bürgemeister und Ortsvorsteher begrüßen. Wie es sich gehört grüßte er auch die Nachbarsnarren mit Narra-Raus und Ätsche Gätsche. Ja und jetzt begann dieser humorvolle und fasnetsgeistreiche Abend mit einem dreifachen HA-NO und „Viel Spaß“. Denselben hatten fraglos alle die bei diesem herrlich hendrviera Ball dabei gewesen sind.