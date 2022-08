Gabelzünfte feiern wieder ihr traditionelles Sommerfestle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der pandemiebedingten Zwangspause trafen sich die Verantwortlichen der Gabelzünfte dieses Jahr wieder zu ihrem traditionellen Sommerfestle. Die Freude der Narren war groß, endlich mal wieder in geselliger, närrischer Runde die Kontakte untereinander zu pflegen und in Vorfreude auf eine hoffentlich weitgehend normale Fasnet 2023 zu schwelgen.

Die aktuell Vorsitzende Schelmenzunft aus Heudorf als Ausrichter hatte ins Rehgärtle beim Schelmenturm eingeladen und die Verantwortlichen der restlichen Gabelzünfte, der Buchauer Moorochsenzunft, der Gloggasäger aus Ertingen und der Dreiviertelsnarren aus Dürmentingen folgten teils mit Partner zahlreich dieser Einladung. Da am Dreikönigstag die fällige Übergabe des Gabelvorsitzes nicht zelebriert werden konnte, wurde dies nun eben am Gabelfestle nachgeholt.

Mit dem üblichen Ritual übergab die Moorochsenzunft unter ihrem Zunftmeister Uwe Vogelgesang den Gabelvorsitz für die nächsten eineinhalb Jahre an die Schelmenzunft aus Heudorf. Deren beide Zunftmeister Harald Burgmaier und Rainer Hölz gelobten den Vorsitz gemäß der Statuten der Gabel auszuüben. Als ersten Höhepunkt unter ihrem Vorsitz luden sie die Anwesenden Narren zur Besichtigung des Schelmenturmes in unmittelbarer Nähe der Feierstätte ein.

Der Heudorfer Schelmenturm ist einzigartig in der oberschwäbischen Narrenlandschaft. Er zeigt viele interessante Elemente der früheren und heutigen Heudorfer Fasnet, aber auch die Zugehörigkeit zur Gabel und zur Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON).

Danach hatte Moorochsenzunftmeister Uwe Vogelgesang mit seinen Gabelkollegen noch eine Überraschung parat. Seit genau 30 Jahren nämlich sind die Heudorfer Schelmen Mitgliedszunft der Gabel. Neben den beiden amtierenden Zunftmeistern freuten sich die drei anwesenden Ehrenzunftmeister Karl Binder, Karl-Josef Mayer und Edgar Hölz über eine schöne Urkunde anlässlich dieser 30-jährigen Zugehörigkeit.

Bei der anschließenden Schelmenrally, einem kleinen Geschicklichkeitswettkampf, konnten die Gabelfreunde ihre Sportlichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. In Vorfreude auf die traditionelle Dreikönigssitzung zum Start in die nächste Fasnet klang das Sommerfestle in närrischer Geselligkeit aus.