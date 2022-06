Gabelstapler schlitzt Reifen auf

Ein Gabelstapler war am Montag gegen 7.30 Uhr bei einem Unfall in Dürmentingen beteiligt.

Ein 51-Jähriger wartete mit seinem Gabelstapler an der Einmündung Julius-Schlegel-Straße / L275, als von links aus Richtung Kanzach eine 30-Jährige BMW-Fahrerin kam. Als sie an der Einmündung vorbeifuhr, kam es zum Kontakt mit den Gabeln des Staplers. Dabei wurden die beiden rechten Räder des BMW aufgeschlitzt. Der BMW geriet ins Schleudern. Die Fahrerin konnte ihr Auto noch abfangen und kam auf der Straße zum Stehen. Wie die Polizei mitteilt, ragten die Gabeln des Staplers zum Unfallzeitpunkt mehrere Zentimeter in die L275 hinein und befanden sich einige Zentimeter über dem Boden. Der 51-Jährige hatte sich offensichtlich bei der Länge der Gabeln verschätzt und dies nicht bemerkt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an dem BMW beträgt etwa 1500 Euro.