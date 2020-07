Firma Schlegel nutzt Branchen-Netzwerk

Zum 1. Juli ist das Unternehmen Georg Schlegel aus Dürmentingen dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) beigetreten. Der Verband vertritt die Interessen von rund 3300 Unternehmen der Branche und ist damit Europas größter Industrieverband.

„Wir leben in herausfordernden Zeiten. Gerade bei wichtigen Zukunftsthemen ist es hilfreich, auf die Kompetenz und das Netzwerk des VDMA zurückgreifen zu können“, betont Schlegel-Geschäftsführer Christoph Schlegel. „Mit der Mitgliedschaft im VDMA können wir zudem dazu beizutragen, dass die Belange des Maschinenbaus in der Politik gehört werden.“

Wie aus einer Pressemitteilung weiter hervorgeht, repräsentiert der VDMA eine der Schlüsselbranchen in Deutschland. Der Anlagen- und Maschinenbau ist nach VDMA-Angaben mit 1,3 Millionen Erwerbstätigen der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland und damit Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der Verband nimmt die Interessen der Branche gegenüber politischen Entscheidungsträgern in Berlin und Brüssel wahr. Der Verband unterstützt die Unternehmen und gibt Hilfestellungen zu aktuellen Themen. Der VDMA liefert Marktanalysen, bietet Serviceleistungen zu rechtlichen oder außenwirtschaftlichen Fragestellungen und ist Plattform für Netzwerke in der Branche. Davon soll und will Schlegel profitieren.

Das Unternehmen bringt sich aber auch aktiv in die Verbandsarbeit ein. Jürgen Leng vom Business Development vertritt Schlegel beim VDMA. „Networking wird immer wichtiger. Viele Unternehmen haben ähnliche Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Die Mitgliedschaft im Verband bietet die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und aktuellste Informationen zu erhalten“, sagt Jürgen Leng.

Schlegel ist als Spezialist für die Herstellung von Bedienelementen mit Bussystemen, Tastern und Not-Halt-Schaltern dem VDMA-Fachverband Elektrische Automation zugeordnet, dem 243 Unternehmen angehören. Innerhalb des Fachverbands ist Leng zudem in den Arbeitskreisen Wirtschaft und Steuerungstechnik aktiv.

Bereits im Januar war Schlegel dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) beigetreten, das 1600 Unternehmen dieser Branche vertritt. Mit der Mitgliedschaft im VDMA ist Schlegel nun in beiden großen Branchenverbänden aktiv.