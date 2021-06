Firma Schlegel gelingt die „Titelverteidigung“

Zum zweiten Mal in Folge ist das Dürmentinger Unternehmen Georg Schlegel mit dem renommierten „German Innovation Award“ ausgezeichnet worden. Schlegel erhielt den Preis für die Entwicklung eines Befettungsautomaten für Not-Halt-Befehlsgeräte. Der Preis wird von einer unabhängigen Jury des „Rats für Formgebung“ verliehen.

Groß war die Freude, als der erneute Gewinn des Preises bekannt gegeben wurde. „Ihr habt Großartiges geleistet“, lobte Geschäftsführer Christoph Schlegel bei einer kleinen internen Feier die drei Mitarbeiter der Automationsabteilung, Moritz Augustin, Jonas Dierkes und Nicholas Engenhart, die den Automaten entwickelt haben. Mit dem Befettungsautomaten wurde die zweite große Eigenentwicklung erfolgreich abgeschlossen, die nun auch den zweiten Innovationspreis eingeheimst hat. Die Drei freuten sich sehr über diese erneute Bestätigung ihrer Arbeit durch die externe Jury. „Das würde nicht so klappen, wenn wir nicht die Freiheit hätten, Pläne umzusetzen. Wir spüren das Vertrauen“, sagte Moritz Augustin.

Mit der Entwicklung des Befettungsautomaten sei es gelungen, den Herstellungsprozess durchgängig, sicherer und wirtschaftlicher zu machen, so die Firma Schlegel. Das Setzen der wichtigen Fettpunkte unterliegt engsten Toleranzen. Bei der manuellen Befettung sind deshalb Ermüdungserscheinungen unausweichlich. Der Automat übernimmt diese Aufgabe, erkennt in dem vollautomatisierten Prozess die Hülsenform von mehr als 20 Not-Halt-Varianten und kann so die Fettpunkte der unterschiedlichen Hülsenvarianten exakt anfahren. Den Automaten für diese Vielfalt an unterschiedlichen Not-Halt-Geräten zu programmieren und für jede Hülse den perfekten Abstand zwischen Nadel und Fettpunkt zu finden und entsprechend zu hinterlegen, erwiesen sich als die größten Herausforderungen bei der Entwicklung.

Der „German Innovation Award“, der vom Rat für Formgebung vergeben wird, zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. In diesem Jahr wurden 680 eingereichte Innovationen in 40 Kategorien von einer unabhängigen Jury bewertet. Die Innovationen werden nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit beurteilt.

Schlegel wurde das Prädikat „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Machines & Engineering“ zuerkannt. Dieses wird an Innovationen vergeben, die „durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringen“, wie es vom „Rat für Formgebung“ heißt.