Firma Raichle fährt ins Ahrtal

Die Mitarbeiter der Firma Raichle sind ins Ahrtal zum Arbeitseinsatz gefahren. Als Weihnachtsaktion hat sich die Firma Raichle überlegt ins Ahrtal zu gehen, um dort beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Die Idee wurde von den Mitarbeitern gerne aufgenommen. Am 2. Februar ging die Reise los. Vier Autos mit Werkzeug und Material sind gestartet, die Arbeitszeit wird von der Firma Raichle übernommen. Übernachtet wird in Containern. Spenden aus unserer Region, wie Getränke und Vesper gingen mit. Bis zum 6. Februar wird mitgeholfen ein Sportheim zu renovieren. Gespannt sind alle, was sie erwartet.