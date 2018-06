In Heudorf hat am Mittwoch ein Altkleidercontainer gebrannt. Das Feuer zerstörte den Container samt Inhalt. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Der Container stand zusammen mit Altpapiercontainern beim Dorfgemeinschaftshaus. Dort hielten sich am Nachmittag mehrere Kinder auf. Die Polizei hat drei Buben im Alter von zwölf bis 14 Jahren festgestellt, die an den Containern mit einem Feuerzeug gezündelt hatten. Die Ermittlungen laufen.