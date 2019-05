„Festival ohne Bands“: Wie Urlaub auf der grünen Wiese

Trotz des beträchtlichen Stresspegels mitten im Aufbau hält David Lüke entspannt den Daumen hoch. Bereits zum dritten Mal jährt sich das „Festival ohne Bands“ auf den grünen Wiesen hinter Hailtingen.

Das außergewöhnliche Rock-Spektakel lockt in der idyllischen Umgebung zwischen Wäldern und Bachläufen dieses Jahr mehr Besucher denn je an. 1400 Frühbucher standen schon am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr Schlange auf den Zufahrtswegen und brachten außer Campingbussen, Zelten und Schlafsäcken auch allerbeste Feierlaune mit.

Blauer Bilderbuchhimmel

„Toll, dass dieses Jahr das Wetter so super mitmacht,“ freut sich David Lüke über den blauen Bilderbuchhimmel bei strahlendem Sonnenschein, „letztes Jahr hatten wir ja leider Regen und viel Matsch!“ Aber es werden weitere 6600 Open-Air-Fans erwartet, die man vom Gelände her bereits anrollen sieht, während die Helfer teilweise noch mit Aufbauarbeiten beschäftigt sind. Mit Matsch wird dieses Mal jedoch nicht zu rechnen sein, da das Partywetter definitiv mindestens bis zum Wochenende anhalten soll.

Nicht in Bezug auf die passende Musik – Rock, Pop, Metal und Mainstream – ist für jeden des jugendlichen Publikums etwas dabei, sondern auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. „Alles ist da“, meint David Lüke und zeigt auf die Buden, von wo bereits leckere Gerüche über das Gelände ziehen, „es gibt Pizza, Döner, Burger, asiatisches Essen und natürlich auch Grill-Spezialitäten!“

30 Euro für drei Tage

Diejenigen, die schon angekommen sind, haben sich bereits „wohnlich“ eingerichtet und lassen im Campingstuhl vor dem Bus oder Zelt die Stimmung auf sich wirken, manche betätigen sich auch sportlich und spielen auf den Wiesen Handball, weiter draußen wird gekickt. „Das ist wie Urlaub, nur eben mit der richtigen Musik!“, meint ein junger Mann in Badehose, der schon beim ersten Mal im Jahr 2017 dabei war. „Eine super Idee ist das Festival ohne Bands, und es ist auch nicht so teuer!“

Und hat er natürlich recht, denn 30 Euro für drei Tage kann sich eigentlich jeder leisten, um in entspannter Atmosphäre und inmitten von gleichgesinnten Fans Festival-Stimmung zu genießen, während der DJ von der Imagine Stage Musik von Rammstein, Ramones, Iron Maiden, The Doors, Aerosmith und The Who über die Menge donnern lässt.