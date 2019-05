Festival ohne Bands: Oberschwäbisches Woodstock ohne Stars

„Der Headliner ist das Publikum“ lautete zum dritten Mal das Motto auf den grünen Wiesen Hailtingens – und der Erfolg gibt dem Veranstalter recht. Mit einer 100-prozentigen Steigerung der Besucherzahlen zog das Open-Air-Spektakel ab Donnerstag Festival-Begeisterte aus ganz Deutschland an.

Stressfreien Festivalgenuss garantieren die Veranstalter mit ihrem Konzept, das eben so simpel wie außergewöhnlich erscheint: Bei der dreitägigen Massenfete fehlt es an nichts, was ein Festival ausmacht, inklusive Bühne mit vollem Sound und Lichtsystem. Nur dass auf dieser eben keine Live-Bands spielen, sondern DJs für die rockige Unterhaltung sorgen. Nachdem sich im Laufe des Donnerstags tatsächlich schon ein Großteil der 8000 Festival-Gäste in langen Autoschlangen auf dem Festivalgelände einstellte, trudelten am Freitagmorgen immer noch einige Nachzügler ein. Autokennzeichen aus ganz Deutschland ließen sich ausmachen, wie Freiburg, Stuttgart, Offenburg, Regensburg, Karlsruhe, Mannheim und München, sowie natürlich vor allem aus der näheren Region bis von Tübingen, Lindau, Ravensburg und Konstanz.

Nach dem Einstieg am Freitag und der ersten zünftig durchfeierten Nacht mit Musik von Aerosmith, Rammstein, Red Hot Chily Peppers, Metallica, The Doors und Iron Maiden herrscht am Samstag eine rundum entspannte und friedliche Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. „Besser kann man es sich gar nicht wünschen“, freut sich Veranstalter David Lüke über das Wetter und die positive Stimmung unter den Besuchern und bekräftigt seinen Dank an die Gemeinde und die Landwirte, die das Riesenprojekt bereits zum dritten Mal tatkräftig unterstützen: „Auch mit den örtlichen Vereinen, Sanitätern und der Feuerwehr klappt die Zusammenarbeit wieder reibungslos!“

Bis auf Kleinigkeiten, die aber nun mal dazugehören, wenn sich so viele Menschen auf einem Platz einfinden, gab es keine Vorkommnisse, betont Lüke. So hatte sich Festival-Besucherin Melissa aus Speyer am Freitag einen Bänderriss zugezogen, was sie allerdings nicht vom weiteren Besuch des Festivals abhielt: Unmittelbar nach dem Arzttermin ließ sie sich vom Taxi bis zum Infield chauffieren. Thomas aus Aulendorf war mit zwei Kumpels per Fahrrad angereist und freute sich jetzt vor allem auf den Pool: „So was gibt’s bei anderen Festivals gar nicht!“

Dieser Meinung waren auch Selina und Maria aus Regensburg, die schon das vorige Jahr mit dabei waren: „Die Veranstalter haben im Vergleich zum letzten Jahr nochmal das Angebot aufgerüstet und wirklich an alles gedacht. Sogar Spiele gibt’s wie Flunkyball und Looping Lui. Außerdem kann man ja auch selbst ein bisschen kreativ werden“, meinten die beiden, die sich ihre „Mucke“ wie viele andere selbst mitgebracht hatten.

Überhaupt war hier auch Kreativität gefragt. Denn außer gemütlichen „Einrichtungen“ der Zeltplätze mit Campingmöbeln und Sofas hatten manche ihre Plätzchen sogar mit Luftballons, Lampions und Girlanden geschmückt. Da staunten auch die vier BWL-Studentinnen aus Weingarten, die gerade mit Rucksäcken und Schlafsäcken beladen vom Parkplatz zum Gelände marschierten: „Wir kommen zum ersten Mal, aber das sieht ja schon alles recht cool aus!“

Cool verlief denn auch der Samstag bei immer noch wenigstens bis zum frühen Nachmittag anhaltendem Traumwetter. Dann ging Petrus wohl die Geduld aus und es gab doch noch einen kleinen Platzregen. Doch besondere Vorkommnisse wie Verletzungen oder infolge zu hohen Alkoholkonsums gab es keine, berichtet David Lüke am Samstag. Und bei dem legendären Woodstock-Festival damals hat es ja schließlich auch geregnet. Fazit des oberschwäbischen Rock-Spektakels: Das Festival ohne Bands ist auf dem besten Weg, sich in Hailtingen mit zunehmendem Erfolg zu etablieren.