„Festival ohne Bands“: Alle 8000 Tickets sind verkauft

Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten für das Festival ohne Bands in Hailtingen. Zunächst standen das große Zelt und die Absperrungen mit Bauzäunen, am Dienstag wurden die Wasseranschlüsse und Stromaggregate installiert. „Am Donnerstag steht alles“, versichert Organisator David Lüke. Am Donnerstagmorgen kommen nämlich schon die ersten Besucher auf den Platz.

Wer jetzt noch keine Tickets hat: Am Montag waren alle 8000 bereits online ausverkauft. Hardtickets gibt es keine mehr. Damit ist das dritte Festival doppelt so groß wie im vorigen Jahr und viermal so groß wie bei der Premiere 2017. Die Besucherzahl wird vor allem durch die Fläche beschränkt, die dafür von Landwirten zur Verfügung gestellt wird.

„Ticket des frühen Rumtreibers“

Für 1200 Besucher wird bereits am Donnerstag um 8 Uhr geöffnet: Sie haben zusätzlich zum Dreitagesticket für 30 Euro noch für zehn Euro das „Ticket des frühen Rumtreibers“ gebucht und dürfen früher anreisen. Für die anderen öffnet sich der Zugang erst um 17 Uhr.

Nachdem im vorigen Jahr Unmut wegen Staus am Zugang zum Festivalgelände geäußert wurde, hat Lüke statt nur einer jetzt sechs Schleusen eingerichtet und das Personal an der Einlasskontrolle mehr als verdreifacht. An die 60 Leute seien diesmal im Einsatz. Die erforderliche Personalstärke beziffert Lüke auf täglich etwa 100 im Schichtbetrieb.

Bühne ist gewachsen

Auch ansonsten werde alles größer, verspricht David Lüke. Das Infield biete deutlich mehr Platz, und die Bühne sei gewachsen und so groß „wie bei einem richtigen Festival“. Nur das Festival-Feeling bleibe wie gehabt. Die Besucher können Looping Lui, Flunky Ball und Bierpong spielen. Auf der Bühne gibt es Rock und Mainstream aus der Dose, im Partyzelt sind die Besucher die DJs und in der Bar wird „die etwas härtere Schiene“ angekündigt. Was es auch in diesem Jahr garantiert nicht zu hören gibt, sind Livebands.

4000 Besucher campierten beim Festival ohne Bands 2018. Dieses Jahr sollen es doppelt so viele werden. (Foto: Archiv: Thomas Warnack)

Nach wie vor gibt es kein Glasverbot, solange es keine Probleme mit Scherben gibt. Mitgebracht werden darf auch Hausrat, der nicht zur üblichen Campingausstattung zählt, etwa Sofas oder Kühlschränke. Dafür wird allerdings Pfand erhoben, damit sich nicht mancher auf diese Weise die Sperrmüllkosten spart.

Besucher können privates Dixieklo mieten

Ansonsten gibt es an Komfort Duschen und Toiletten. Für 120 Euro Leihgebühr können sich Besuchergruppen auch ihr privates Dixieklo mieten. 30 Karten seien dafür verkauft worden, berichtet Lüke. Die Inhaber bekommen die Toiletten mit dem Radlader direkt neben ihr Zelt gestellt.

Bereits auf der Homepage weist der Veranstalter auf die Verkehrssituation hin: Die Ortsdurchfahrt in Dürmentingen ist wegen einer Großbaustelle gesperrt, und die Anfahrt zum Festivalgelände über Hailtingen ist nicht möglich.

In Absprache mit Polizei und sonstigen Behörden wird der Verkehr von der B312 aus Richtung Uttenweiler über Betzenweiler geleitet. Mit über 20 Wegweisern ist die Strecke ausgeschildert. „Da gibt es genug Staufläche“, erklärt Lüke. Weil aus jeder Fahrtrichtung jeweils rechts abgebogen wird, werde ein Rückstau auf die Bundesstraße vermieden.