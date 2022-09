Fehler beim Überholen

Am Sonntag stießen zwei Autos bei Dürmentingen zusammen, weil ein 29-Jähriger vermutlich den Abstand falsch einschätzte. Gegen 14 Uhr überholte ein 29-Jähriger in einem VW auf der L275 zwischen Dürmentingen und Kanzach einen 30-Jährigen in einem Honda. Nach dem Überholvorgang schätzte der 29-Jährige den Abstand wohl falsch ein. Er streifte mit der rechten hinteren Stoßstange die Fahrzeugfront am Honda. Der 30-Jährige wich deshalb nach rechts aus und streifte die Fahrbahnbegrenzung. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf 3500 Euro.