Für „herausragende Innovationsleistung“ ausgezeichnet

Das Dürmentinger Unternehmen Georg Schlegel ist erstmals mit dem „German Innovation Award“ ausgezeichnet worden. Der Hersteller von Tastern, Schaltern und Bedien-tableaus für Maschinen und Anlagen erhielt den Preis für seine „herausragende Innovationsleistung“ bei der Entwicklung eines Not-Halt-Serienprüfautomaten. Der Preis wird von einer unabhängigen Jury des „Rats für Formgebung“ vergeben. 700 Neuheiten sind eingereicht worden.

Groß war die Freude, als die Gewinner des Preises bekannt gegeben wurden. „Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg: nämlich auf die eigenen Mitarbeiter zu setzen, Know-how im Hause zu bündeln und innovative Entwicklungen am Markt voranzutreiben“, betonen die Geschäftsführer Christoph Schlegel und Wolfgang Weber. Die Prüfanlage wurde vom 27-jährigen Wirtschaftsingenieur Moritz Augustin und dem 19-jährigen Elektroniker Jonas Dierkes, beide bei Schlegel ausgebildet, in Zusammenarbeit mit den involvierten Abteilungen in nur 20 Monaten realisiert.

Die besondere Herausforderung für die Entwickler: dass die mehr als 200 unterschiedlichen Varianten an Not-Halt-Tastern von dem Automaten geprüft werden können, ohne dass Umbauten notwendig sind. Das ist nun gelungen. Dass das Unternehmen dafür den „German Innovation Award“ erhält, freut die Entwickler umso mehr: „Es ist eine Anerkennung, dass unsere Entwicklung auch von außen so positiv bewertet wird“, sagt Moritz Augustin.

Mit dem Prüfroboter wird ein Mehr an Sicherheit und ein Mehrwert für die Kunden erreicht. Bislang wurden die gelb-roten Schlegel-Not-Halt-Taster, die im Gefahrenfall eine Maschine sofort zum Stillstand bringen und damit Mitarbeiter vor Verletzungen bewahren, manuell auf Qualität und Funktion getestet. Dies übernimmt nun der neu entwickelte Prüfroboter – vollautomatisch, umfassend und schnell: Innerhalb von neun Sekunden werden alle sicherheitsrelevanten Aspekte abgeprüft. Es werden Gewinde, Kraft-Wege-Verteilung und Drehmoment gemessen; parallel erfolgt die visuelle Inspektion durch Kameras. Die Prüfung wird automatisch protokolliert und anhand der angebrachten Seriennummer können die Prüfergebnisse auch Jahre wieder eingesehen werden. Damit hat Schlegel am Markt Maßstäbe in puncto Sicherheit gesetzt. Das wurde mit dem „German Innovation Award“ in der Kategorie „Electronic Technologies“ honoriert.

Der „German Innovation Award“, der vom unabhängigen und international agierenden Rat für Formgebung vergeben wird, zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Dieses Jahr sind 700 Innovationen für den Wettbewerb eingereicht worden.

Diese wurden von einer Jury bewertet, die sich aus Experten aus Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft zusammensetzt. Die Innovationen werden nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit bewertet. Aber auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneinsatz oder Standort- und Beschäftigungspotenzial spielen bei der Entscheidung eine Rolle.

Mit dem Award ist zudem bewiesen: Schlegel kann nicht nur schön, Schlegel kann auch innovativ. Für ihre Produkte hat die Firma Georg Schlegel bereits über 90 Auszeichnungen erhalten. Mit dem „German Innovation Award“ hat Schlegel auch erstmals eine Bestätigung für Innovationsfähigkeit durch eine unabhängige Jury in einem Wettbewerb bekommen. Allerdings hat sich das Unternehmen bereits mehrfach mit seinen Produkt-Neuheiten an die Spitze der Entwicklung in der Branche gesetzt. Dies wird durch viele Patente belegt.