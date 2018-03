Erweiterung von Breite IV beginnt

Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Freitag die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung des Baugebiets Breite IV in Heudorf begonnen. Im zweiten Bauabschnitt sollen elf weitere Bauplätze auf 8900 Quadratmetern Fläche entstehen.

Neben Bürgermeister Dietmar Holstein waren beim Spatenstich die weiteren Projektbeteiligten vertreten. Für den Bebauungsplan und die Erschließungsplanung ist das Altheimer Ingenieurbüro Schwörerzuständig, für die Tiefbauarbeiten die Firma Fensterle aus Ertingen und für die Wasserleitungsarbeiten die Firma Georg Schick aus Ahlen als Subunternehmer. Die an die Firma Fensterle zum Pauschalbetrag von 642 000 Euro vergebenen Arbeiten ermöglicht nicht nur die Ausweisung von elf Bauplätzen, sondern schafft zugleich die Vorbereitungen für einen späteren dritten Bauabschnitt.

Bauland ist in der Gemeinde gefragt. In der Breite III wurde der letzte Bauplatz mittlerweile veräußert, im ersten Bauabschnitt, in der Breite IV, der 2011 erschlossen wurde, sind ebenfalls alle neun Bauplätze verkauft. Im zweiten Abschnitt sind für fünf Bauplätze die Vorverträge abgeschlossen, zwei Bauplätze sind reserviert und vier sind noch frei. Im Baugebiet Mühlhalde IV in Hailtingen sind zwei Bauplätze verkauft, zwei reserviert und sechs noch frei.

Für die Erschließung des zweiten Abschnitts von Breite IV werden laut Auskunft des Ingenieurbüros Schwörer 490 Meter Regenwasserrohre verlegt, 250 Meter Abwasserrohre und 270 Meter Trinkwasserleitung. 500 Meter Leitung sind für den Breitband-Ausbau vorgesehen. Fünf LED-Straßenlampen sorgen für Beleuchtung des Baugebiets. 1400 Quadratmeter Fahrbahnbelag und 560 Meter Granit-Großpflaster sollen für die Straßen verbaut werden. Die Erschließungsanlage soll bis zu den Sommerferien fertiggestellt sein.

Im geotechnischen Gutachten war festgestellt worden, dass der Boden nicht mit Schadstoffen belastet ist. Die Kanalgründung ist daher ohne Bodenaustausch möglich. Voraussichtlich sind Streifenfundamente ausreichend als Tragdecke für den Keller.

Die Erschließung, eine der größten Investitionen dieses Jahres in Dürmentingen, wird über Sonderrechnung finanziert. Das bedeutet, dafür wird ein Darlehen aufgenommen, das später mit Erlösen aus den Grundstücksverkäufen getilgt wird.