Erneut stehen „Rekordinvestitionen“ an

Erneut stehen „Rekordinvestitionen“ in Dürmentingen an, verkündete Bürgermeister Dietmar Holstein bei der Vorberatung des Haushalts im Gemeinderat. Zu den größten Ausgaben zählen bereits begonnene Projekte wie die Verlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung und die Sanierung der Turnhalle, aber auch neue Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebiets Mittelösch II. Für Kämmerer Klaus Weinhard ist es sein letzter Haushaltsplan; er wird am Freitag in den Ruhestand verabschiedet.

Gegenüber dem Vorjahr wird 2019 das Haushaltsvolumen voraussichtlich um 1,2 Millionen Euro auf 11,8 Euro anwachsen. Davon entfallen 7,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 4,5 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. „Wahnsinnig gestiegen“ ist bei den Einnahmen laut Weinhard der Einkommensteueranteil der Gemeinde – um fast 15 Prozent auf 1,5 Millionen Euro. Diese Zahl beruhe allerdings auf Prognosen des Finanzministeriums: „Es kann sein, dass sie die noch korrigieren.“ Maßgeblich für diese Einnahme sei vor allem die Zahl der in der Gemeinde beschäftigten Steuerzahler, auch der Einpendler: „Bei neuen Firmen mit 60 Arbeitskräften sind es 60 Leute mehr, die in den Pott einzahlen.“ Auch aus der Gewerbesteuer werden gegenüber dem Vorjahr mit 1,8 Millionen Euro Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 100 000 Euro erwartet.

Auf der Ausgabenseite schlägt erneut die Sanierung der Turnhalle zu Buche, für die die Gemeinde bereits 2,3 Millionen Euro ausgegeben hat – rein aus dem Haushalt finanziert. Aus einem Kredit sollen in diesem Jahr weitere zwei Millionen Euro bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird demnächst abgeschlossen sein. Bürgermeister Holstein rechnet mit der Fertigstellung im April und der Einweihung spätestens im Mai. „Vor der Einweihung wird es keinen Betrieb geben“, stellte er klar, „auch nicht für die Schule.“

Neben der Hallensanierung zählt die Erschließung des Baugebiets „Mittelösch II“ zu den großen Investitionen. 1,25 Millionen Euro sind dafür eingestellt. „Man muss sehen, welches Rad wir drehen“, betonte Holstein. Deshalb müsse manche Investition auch auf 2020 verschoben werden. Dazu zählt auch die Sanierung der Kanalisation und das Projekt „Lebendige Ortsmitte“. Für die Breitbandversorgung sind 220 000 Euro eingeplant, zusätzlich 165 000 Euro für die Verlegung im Gewerbegebiet Dautenhau. Die Anschaffung eines multifunktionalen Feuerwehrfahrzeugs schlägt mit 225 000 Euro zu Buche, wobei mit 50 Prozent Zuschuss gerechnet wird. Diese Investition sei notwendig, betonte Holstein: „Das ist nicht nice to have.“ Einnahmen hat die Gemeinde unter anderem aus dem Verkauf von Bauplätzen mit 320 000 Euro und einem Kostenersatz für die Breitbandversorgung mit 165 000 Euro.

Weil in diesem Jahr laut Verwaltungsvorschlag eine Entnahme vorgesehen ist, verringern sich die Rücklagen um zwei Millionen Euro zum Jahresende auf 1,2 Millionen Euro. Der Schuldenstand bleibt mit 2,5 Millionen Euro konstant, ohne die Sonderrechnung für „Mittelösch II“ mit 3,6 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit bei 967 Euro liegen.