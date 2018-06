Ernährung bedeutet große Verantwortung

Seit Anfang April werden die Grundschule in Dürmentingen sowie der Dürmentinger Kindergarten St. Johannes und der Hailtinger Kindergarten Kanzachknirpse durch die Bio-Genuss GmbH aus Amtzell mit gesundem und vollwertigem Essen beliefert. Einen neuen Essenslieferanten zu suchen war deshalb notwendig geworden, weil die Küche der St.-Fidelis-Jugendhilfe im Heudorfer Schloss Ende März 2014 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde.

Seitens der Heudorfer Einrichtung war dies der Gemeinde Dürmentingen Ende vergangenen Jahres mitgeteilt worden. Und auch, dass das Heim zukünftig das Essen von den Amtzeller Bioköchen bezieht. „Die Besichtigung der Küche im Molkereigebäude Geiselharz sowie eine Elternveranstaltung mit Fachvortrag überzeugten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Wörner dazu, dass das Essen für Schule, Kindergärten und Krippe in der Gesamtgemeinde jetzt von der Bio-Genuss GmbH kommt.

Seit rund zwei Wochen genießen die Kinder nun die Biokost und Küchenchef Joachim Gleich war auch kürzlich in der Grundschule zu Gast, um sich mit den Kindern über gesunde Ernährung zu unterhalten. „Hallo, ich bin derjenige, der Euch das Mittagessen macht“, stellte sich Gleich den Kindern vor und wollte wissen, ob das neue Schulessen schmeckt und was den Kindern aufgefallen ist. „Viel Gemüse – es schmeckt gesund – nur einmal in der Woche gibt es Fleisch – es gibt leckere Gemüsesticks mit Dip“ – so die Antworten der Kinder, die mehrheitlich betonten, dass sie das Bioessen lecker finden.

Er koche in dieser Art, weil diese Ernährung optimal für Kinder geeignet sei, erklärte Joachim Gleich. „Die Erwachsenen haben die Verantwortung für das Essen der Kinder“, sagte Gleich. Er warnte vor dem „Teufelszeug“ Geschmacksverstärker, das das Essen „wunderbar“ schmecken lasse, jedoch ein Sättigungsgefühl verhindere und zudem auch der Auslöser von Konzentrationsproblemen sei.

Außerdem machte er deutlich, dass zu viel Zucker und Fett gesundheitliche Probleme verursachen können. „Der liebe Gott hat uns viele Produkte geschenkt, die von Bauern in unserer Region angebaut werden“, erzählte der Küchenchef. Man solle Lebensmittel noch fühlen und schmecken können und niemals wahllos sein. Schon Paracelsus habe gesagt: „Die Menge macht das Gift.“ Zu viel Fleisch sei ungesund und zu keiner Zeit habe die Menschheit so viel Fleisch gegessen, wie heute.

Dass acht Esslöffel Getreide benötigt würden, um einen Esslöffel Fleisch zu produzieren, gab er zu bedenken und auch, dass aufgrund des unmäßigen Fleischverzehrs viele Tiere auf engstem Raum gehalten würden und das Getreide für das Futter teilweise bis von Brasilien hertransportiert werden müsste, was wiederum die Rodung des Urwalds zur Folge habe. „Guckt Euch an, wo die Lebensmittel herkommen, denn die Milch kommt nicht aus dem Wasserhahn und Eier wachsen nicht auf den Bäumen“, riet Joachim Gleich.

„Schreibt mir eure Wünsche – ich schaue, ob ich sie erfüllen kann“, forderte er die Kinder auf und erklärte, dass in der Allgäuer Bioküche derzeit 1500 Essen für Schulen, Kindergärten und Krippen gekocht werden. Wie Joachim Gleich gegenüber der SZ erklärte, hat er sich mit dem Kochen für Kinder einen Lebenstraum erfüllt. Nach vielen Jahren in der Gastronomie habe ihn sein Beruf nicht mehr erfüllt, und er verschrieb sich ganz der gesunden Ernährung und holte seinen Cousin, den Betriebswirt Wolfgang Trenz, mit ins Boot.

Vorwiegend beliefert die Bio-Genuss GmbH Schulen, Kindergärten und Krippen im Allgäu und Bodenseeraum, doch auch in der Region Riedlingen soll bald gekocht werden. „Wenn wir hier 500 Essen pro Tag liefern können, würden wir die Küche im Heudorfer Schloss übernehmen“, so Wolfgang Trenz. Denn keine Küche des Unternehmens soll mehr als 4000 Essen pro Tag zubereiten – schließlich versteht sich die Bio-Genuss GmbH noch als Manufaktur. „Bei uns werden Karotten und Kartoffeln noch von Hand geschält“, erklärt der Küchenchef. Und Fertigprodukte kommen ihm nicht in die Tüte.

„Wir befinden und derzeit noch in einer Umstellungsphase, aber ich glaube, dass Eltern und Kinder rasch die wertvollen Zutaten schätzen werden“, sagt Schulleiterin Monika Minsch, die ebenfalls eine starke Befürworterin dieser vollwertigen Kinderkost ist.