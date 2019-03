Eine närrische Reise in die Vergangenheit

Schön waren die Gabeln dieses Jahr in Dürmentingen – nur wieder viel zu schnell vorbei. Neun Maschkergruppen zeigten bei der dritten Gabel noch einmal, was in kurzer Zeit alles einstudiert werden kann. Dabei reiste so mancher Maschker zurück in die Vergangenheit, andere wiederum in die Zukunft, um Dürmentingen autark zu machen.

Die ältesten Maschker Dürmentingens traten nochmals auf. Sie sangen mehrstimmig alte Fasnetslieder, wie zum Beispiel vom „alten Griesbrei“, den so mancher junger Maschker wohl gar nicht kannte. Außerdem gaben sie in witzigen Reimen preis, wie es einst war: Deo gab es früher nicht, geschwitzt wurde en bloc. Im Internet konnte noch nicht bestellt werden, aber trotzdem wurde aus alten Kleidern etwas gezaubert. Das machte den Teilnehmern einer anderen Gruppe auch zu schaffen. Sie verkleideten sich als riesige rot gepunktete Einkaufstaschen und erzählten, wieviel Einkaufsmöglichkeiten es früher in Dürmentingen gab. Vier Lebensmittelläden, Tankstellen, Autowerkstatt, Näherei, Metzger – alles gab es direkt im Ort. „So schön war die Zeit“, sangen sie im Chor.

Aufgrund heutiger Widrigkeiten – wie etwa die Erschließung des Neubaugebiets Mittelösch – wird Dürmentingen in nächster Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. „Da könnten wir doch gleich autark werden“, meinte der Maschker-Gemeinderat und stellte einen Notfallplan mit den wichtigsten Dingen auf: Kartoffeln vom Diesch, Bier von Ida, Kebap vom Döner, Bäcker, „dia nacket backet“, und der Sportverein sorgt für Unterhaltung. Max und Moritz gründeten eine neue Abteilung: Extremsport. Die schwierigsten Übungen stellten sie mutig auf Skateboard und Cityroller vor.

Eine große, bunte Gruppe trat als Rohrverlegerinnen auf. Mit ihren Rohren und Bauhelmen spielten sie Melodien und brachten Stimmung mit „Hey, was geht ab…“ in die Lokale. Genauso wie die Gruppe „Hurra die Gams“. Sie jagten eine Gams durch Dürmentingen und tanzten zum bekannten Alpensong. Für eine andere Tanzgruppe war die Choreografie etwas schwieriger, da die Heudorfer Hüpfmäuse die „Bäpper“ auf der Bühne beim letzjährigen Narrenball entfernt hatten.

Alles was in Dürmentingen nicht zu bekommen war, weder früher noch heute, gab es bei „arabien.de“. Schmuck, weißes Pulver, Probleme mit dem Nachbarn – alles war hier möglich. Der Datenschutz sorgte am Schluss für Ordnung auf der Gabel. Aufgrund fehlender Fotofreigaben setzte die Gruppe den Gästen Tüten auf den Kopf, um sie unkenntlich zu machen. Die Tüten waren mit originellen Sprüchen versehen wie: „Dui neba mir ghert zu mir“, „hoffentlich erkennt mi koinr, sonscht muss i schaffa“ oder „Pfarrer Undercover“…

Drei Gabeln, tolle Kostüme, unendlich viele Ideen – immer wieder erstaunlich was alles in kurzer Zeit möglich ist einzustudieren. Den Gästen wurde es nicht langweilig beim Schauen. So schön war die Zeit.